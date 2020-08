Spread, l’andamento del differenziale Btp-Bund in tempo reale oggi 31 agosto

In giorni nei quali si fa sempre più rilevante il peso delle conseguenze del lockdown, anche oggi sul fronte economico l’attenzione è massimale quanto allo spread. Come sta andando lo spread oggi, quanto all’Italia? Come va l’andamento del differenziale Btp-Bund? Ecco il focus in tempo reale oggi 31 agosto, del differenziale.

Nella giornata di Lunedì 31 agosto il differenziale ha aperto a 145,6 punti base, in leggero rialzo rispetto alla chiusura a 145 di venerdì. Quanto alle Borse, apertura in rialzo per Piazza Affari. Il Ftse Mib guadagna lo 0,67%.

Aggiornamento ore 9,53

In riferimento dunque allo spread tra Btp e Bund oggi lunedì 31 agosto, ha aperto a 145,6 punti base, in parziale rialzo in riferimento ai 145 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,04%. Come detto va in rialzo Piazza Affari. Il Ftse Mib cresce dello 0,67% a 19.974 punti. Apertura positiva per le principali Borse europee, con Londra chiusa per festività. La migliore è Parigi (+0,77%) a 5.041 punti, Madrid (+0,58%) a 7.174 punti e Francoforte (+0,54%) a 13.103 punti.

Aggiornamento ore 11-54

In precedenza, venerdì 28 agosto, lo spread aveva come detto chiuso in rialzo a 145 punti base e con il rendimento del titolo decennale italiano pari all’1,04%. Quanto a Piazza Affari, avventura non positiva ma neppure negativa, con l’indice Ftse Mib a -0,03%, a 19.841 punti. Chiusura in calo per le principali Borse europee. Parigi ha ceduto lo 0,26% a 5.002 punti, Londra lo 0,62% a 5.962 punti e Francoforte lo 0,51% a 13.029 punti

aggiornamento ore 15-41