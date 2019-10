Come sono gli esiti dello spread, cioè il differenziale tra Bund e BTP oggi 07 ottobre 2019? Ecco i responsi in tempo reale.

Lo spread, si sa, cattura ogni giorno l’attenzione di esperti e non. Per sapere cos’è lo spread e cioè il differenziale tra Btp e Bund, clicca qui.

Spread oggi 07 Ottobre 2019: analisi del differenziale Bund – Btp in tempo reale

Si apre una nuova settimana e, Lunedì 26 Agosto il differenziale ha aperto a 199 punti base, stabile rispetto ai 199,2 della chiusura di venerdì.

Lo spread tra Btp e Bund Martedì 27 Agosto ha aperto a 191 punti base, in calo rispetto ai 199 della chiusura di lunedì.

Mercoledì 28 Agosto, il differenziale era a 185 punti base, in lieve rialzo rispetto ai 183 della chiusura di martedì.

Il giorno dopo, Giovedì 29 Agosto, invece, ha aperto a 172 punti base, in riduzione rispetto ai 176 della chiusura di mercoledì.

Quanto a Venerdì 30 Agosto, lo spread tra Btp e Bund era in apertura a 170 punti base, in rialzo rispetto ai 167 della chiusura di giovedì.

Aggiornamento ore 4,15

Invece Lunedì 2 Settembre, il differenziale ha aperto a 169 punti base, in lieve calo rispetto ai 170 della chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano resta a 0,99%.

Martedì 3 Settembre invece lo spread ha aperto a 165 punti base, stabile rispetto ai 166 della chiusura di venerdì 30. Il rendimento del titolo decennale italiano era al 0,94%.

Il 4 Settembre il differenziale ha aperto a 150 punti base, in calo rispetto alla chiusura a 158 di martedì 3.

Un segnale forse di apprezzamento da parte dei mercati per ciò che sta avvenendo sul fronte governativo.

L’apertura di Giovedì 5 Settembre anche alle luci del Giuramento del Conte Bis, indicano che spread tra Btp e Bund, ha aperto a 148 punti base, sulla stessa linea della chiusura di mercoledì 4 settembre. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,82.

E siamo ai dati di Venerdì 6 Settembre, che confermano il trend dei mercati. Lo spread tra Btp e Bund (venerdì 6 settembre, ha aperto a 151,2 punti base, maggiori rispetto ai 153della chiusura di giovedì 5. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,924%

Grande attesa per gli esiti del 9 settembre. Lo spread tra Btp e Bund di Lunedì 9 Settembre ha aperto a 151 punti base, stabile in riferimento alla chiusura di venerdì 6 settembre. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,871%.

La nuova apertura di martedì 10 Settembre potrebbe, secondo le previsioni, andare in conferma dei recenti trend. Lo spread tra Btp e Bund martedì 10 settembre, ha aperto a 152 punti base, stabile appunto rispetto ai 153 della chiusura di lunedì 9. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 0,94%

Quanto a Martedì 11, lo spread tra Btp e Bund ha aperto a 156 punti base, stabile rispetto ai 157 della chiusura di martedì 10 settembre. Il rendimento del titolo decennale italiano è all’1,01%.

E si arriva all’apertura del 12 Settembre 2019. Lo spread tra Btp e Bund giovedì 12 settembre, ha aperto a 152 punti base, in calo in relazione alla chiusura a 153 di mercoledì 11 settembre. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,96%

Nuova apertura il 13 di Settembre che pare mettersi in scia. Anzi.

Lo spread tra Btp e Bund di Venerdì 13 settembre in apertura segna 142 punti base, in rialzo rispetto ai 138 della chiusura di ieri (minimi da maggio 2018). Il rendimento del decennale risale a quota 0,93%

Lo spread tra Btp e Bund invece apre la nuova settimana, Lunedì 16 settembre, con 133 punti base, stabile rispetto ai 133 della chiusura di venerdì 13. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,88%.

Aggiornamento ore 6,01

Lo spread tra Btp e Bund di Martedì 17 settembre esordisce sui 134 punti base, in rialzo rispetto ai 132 della chiusura di lunedì 16 settembre. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,85%.

Quanto a Mercoledì 18 settembre, ha aperto a 139 punti base, in relazione alla chiusura di martedì 17 settembre. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,90%.

Il 19 settembre, il differenziale ha aperto a 137,8 punti base, stabile rispetto ai 138della chiusura di mercoledì 18 settembre. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 0,876%

Quanto alla apertura della nuova settimana, il 23 Settembre ha chiuso a 141 punti base, in lieve calo rispetto all’apertura a 142 punti. Il rendimento del decennale è pari allo 0,82%.

Martedì 24 Settembre ha aperto a 141,4 punti base, stabile rispetto ai 141 della chiusura di lunedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,83%.

Mercoledì 25 Settembre, invece, il differenziale ha aperto a 144 punti base, stabile rispetto alla chiusura a 143 punti di martedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,83%.

Lo spread tra Btp e Bund giovedì 26 settembre, ha aperto a 141 punti base, stabile rispetto alla chiusura di mercoledì 25 settembre. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,83%.

Lo spread tra Btp e Bund di venerdì 27 settembre, ha aperto a 141 punti base, stabile rispetto ai 140,6 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 0,83%.

Lo spread tra Btp e Bund di lunedì 30 settembre apre a 140 punti base, stabile rispetto alla chiusura di venerdì 27 settembre. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,85%

Lo spread tra Btp e Bund di martedì 1 ottobre, ha aperto a 137 punti base, in leggero calo rispetto ai 139 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,87%.

Lo spread del 2 ottobre 2019 apre in lieve rialzo rispetto alla giornata di ieri, martedì 1 ottobre. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi ha aperto a 140,7 punti base, in linea con la chiusura di ieri, fissata a 141,1. Il tasso di rendimento per il decennale italiano è dello 0,86 per cento.

Lo spread tra Btp e Bund giovedì 3 ottobre, ha aperto a 145 punti base, in lieve rialzo rispetto ai 144,7 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,88%.

Il 4 ottobre 2019 il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi, segna 141,1 punti base a fronte dei 141 della chiusura di ieri, giovedì 3 ottobre. Il tasso di rendimento per il decennale italiano, invece, è allo 0,81 per cento.

Si apre una nuova settimana e, Lunedì 7 Ottobre, lo spread ha aperto a 151 punti base, in netto rialzo rispetto ai 142 della chiusura di venerdì.

aggiornamento ore 9,10