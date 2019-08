Come sono gli esiti dello spread, cioè il differenziale tra Bund e BTP oggi 1° Agosto 2019? Ecco i responsi in tempo reale.

Spread oggi 1° Agosto 2019: analisi del trend del differenziale Bund – Btp in tempo reale

Come noto già dai giorni passati, esattamente due settimana fa, Lunedì 15 Luglio il differenziale apriva a 197 punti base, dunque in lieve aumento rispetto alla chiusura a 195 di venerdì 12 luglio.

Martedì 16 Luglio 2019, le indicazioni in avvio hanno dato un differenziale a 194 punti base, in rialzo rispetto alla chiusura a 190 di ieri.

Quanto ai dati di Mercoledì 17 Luglio 2019. Il differenziale ha aperto a 185 punti base, in pratica stabile rispetto alla chiusura a 186 di ieri.Apertura in calo per la Borsa di Milano (-0,2% a 22.161 punti), fiacche anche le altre Piazze europee.

Riguardo invece a Giovedì 18 Luglio il differenziale ha aperto a 189 punti base, in rialzo rispetto alla chiusura a 188 del giorno precedente.

Il rendimento del titolo decennale italiano era all’1,58%. La Borsa di Milano in calo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,59% a 21.949 punti.

Infine, Venerdì 19 Luglio 2019. Il differenziale ha aperto a 185,9 punti base, in calo rispetto ai 187 della chiusura.

Il tasso di rendimento per il titolo decennale italiano è sceso all’1,54%. Apertura per la Borsa di Milano a +0,47% a 22.195 punti, dunque in rialzo.

Aggiornamento ore 5,29

Si attendevano, e sono arrivati puntuali, gli spunti delle indicazioni relative all’andamento dello spread in questo avvio di settimana.

Infatti il 22 Luglio 2019 il differenziale ha aperto a 191 punti base, in calo rispetto alla chiusura a 193 di venerdì 19. Avvio altrettanto in ribasso per Piazza Affari con l’indice Ftse Mib che segna un -0,12% a 21.615 punti.

Quanto al 23 Luglio 2019, le indicazioni che arrivano erano orientate, più o meno, sulla stessa falsariga. L’apertura vede infatti il differenziale a 198 punti base, in minimo calo rispetto alla chiusura a 200 di lunedì 22, confermando le previsioni di partenza.

Il rendimento del titolo decennale italiano è al 1,64%. Avvio positivo per Piazza Affari.

E siamo a ieri 24 Luglio 2019. In apertura i nostri titoli decennali presentavano un valore di 196 punti ed al secondo round sono scesi a 195.

Riscontri interessanti anche alla apertura del 25 Luglio: il differenziale ha aperto a 186 punti base, in linea con la chiusura di mercoledì 24. A metà giornata si è attestato a 188.

Lo spread tra Btp e Bund di venerdì 26 Luglio, ha aperto a 186,7 punti base, stabilizzandosi rispetto ai 187 della chiusura di ieri.

Il rendimento del titolo decennale italiano è al 1,49%. Piazza Affari fiacca in avvio.

Aggiornamento ore 7,26

Sì apre una nuova settimana con i risultati dello spread del 29 Luglio. Lo spread tra Btp e Bund Lunedì 29 luglio ha aperto a 192 punti base, in leggero calo rispetto ai 194 dea chiusura di venerdì, con il rendimento del decennale italiano che scende all’1,53%.

Avvio negativo per le principali Borse europee, in attesa, a metà settimana, delle indicazioni sul Pil dell’Eurozona e delle scelte della Fed sui tassi.

Quanto ai risultati del 30 Luglio 2019, gli esiti sono sulla falsariga degli ultimi trend. Infatti l’apertura è stata a 197 punti, poco rispetto ai 196 della chiusura di lunedì 29. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 1,58%.

Lo spread tra Btp e Bund di mercoledì 31 Luglio ha aperto a 197 punti base, in lieve calo rispetto ai 198 della chiusura di martedì 30. Il rendimento del titolo decennale italiano è all’1,57%.

L’apertura di Giovedì 1° Agosto vede il differenziale a 199 punti base, in rialzo rispetto alla chiusura a 198 di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è all’1,57%.

aggiornamento ore 9,41