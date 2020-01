Spread oggi 10 gennaio 2020: come sta andando il differenziale Bund – Btp in tempo reale

Spread oggi 10 gennaio 2020: come sta andando il differenziale Bund –...

Torniamo come da abitudine a parlare delle oscillazioni dello spread, cioè il differenziale tra Bund e BTP. Ebbene, anche ala luce dei grandi movimenti nazionali e internazionali, delle vicende politiche, economiche e istituzionali italiane ed europee, quali sono state le influenze a livello finanziario?

Come sta andando oggi 10 Gennaio 2020 lo spread? Ecco la situazione in tempo reale e anche un quadro completo sullo spread negli ultimi periodi. Per sapere cos’è lo spread e cioè il differenziale tra Btp e Bund, clicca qui.

Spread oggi 10 gennaio 2020: analisi del differenziale Bund – Btp in tempo reale

Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund nel lunedì 9 dicembre: 164 punti base, come nella chiusura di venerdì 6. Il rendimento del titolo decennale italiano è all’1,36%. Apertura stabile per lo spread martedì 10 dicembre: 158 punti base, sullo stesso valore della chiusura del giorno precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,27%.

Quanto a giovedì 12 dicembre, all’avvio 153 punti base, contro i 152 della chiusura del giorno precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,21%.

Quanto a venerdì 13 dicembre, all’avvio ha segnato 157 punti base, contro i 150 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,35%.

Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund di lunedì 16 dicembre, all’avvio: 154 punti base, come nella chiusura di venerdì. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,25%. Apertura poco mossa per lo spread di mercoledì 18 dicembre, con 156,9 punti base, contro i 156 della chiusura di martedì.

Apertura stabile per lo spread giovedì 19 dicembre: 159,6 punti base, contro i 159 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,35%

Lo spread tra Btp e Bund relativo alla giornata di venerdì 20 dicembre, ha chiuso a 165 punti base, in lieve rialzo rispetto all’apertura a 161. Il rendimento del titolo decennale del Tesoro si attesta all’1,39%.

aggiornamento ore 00,10

Apertura in leggero rialzo per lo spread tra Btp e Bund nella giornata di lunedì 23 dicembre: 165,9 punti base all’avvio, contro i 165 della chiusura del venerdì precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,38%.

Quanto all’apertura del 30 Dicembre, rispetto a quella significativa del 27 dicembre scorso si registrano dati piuttosto indicativi in sviluppo in questi minuti. L’avvio ha segnato a 166 punti base, una inversione rispetto ai 163 della chiusura di venerdì 27.

aggiornamento ore 4,13

Piazza Affari nella giornata del 31 Dicembre resta chiusa per festività. Anche il 1° Gennaio accade lo stesso: si riparte giovedì 2 gennaio 2020.

Si apre un nuovo anno e oggi, giovedì 2 gennaio, all’avvio il differenziale ha segnato 164 punti base, in rialzo rispetto ai 160 della chiusura di lunedì 30 dicembre.

Apertura in calo per lo spread tra Btp e Bund per il venerdì 3 gennaio: all’avvio 161 punti base, contro i 164 della chiusura di giovedì 2. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,35%.

Quanto all’apertura del 7 gennaio 2020, le indicazioni sono sulla falsariga degli ultimi trend.

Infatti si è trattato di una apertura in leggero rialzo per lo spread tra Btp e Bund che, in questo martedì 7 gennaio, all’avvio ha registrato 164,7 punti base, contro i 162 della chiusura precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all‘1,36%. Arrivano poi le indicazioni dell’8 Gennaio.

Apertura in calo all’avvio con 162 punti base contro i 166 della chiusura di martedì 7 gennaio. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,36%

Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund giovedì 9 gennaio: sono 162,3 punti base contro i 162 della chiusura. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,41%.

aggiornamento ore 9,20