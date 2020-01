Caso Libia, accordo Trump-Cina, movimenti politici in orbita elezioni, e tanto altro ancora: sono diversi, giorno dopo giorno, gli eventi e gli accadimenti nazionali e non solo che, a livello economico e finanziario anche dal punto di vista internazionale influenzano le variazioni in riferimento al differenziale tra Bund e BTP. E così ogni giorno si apre un’altra pagina sulle oscillazioni dello spread. Anche oggi torna di attualità come sempre la domanda canonica: come sta andando lo spread ad oggi?

Come va oggi 17 Gennaio 2020 il differenziale? Ecco il nostro appuntamento con l’analisi della situazione in tempo reale partendo dall’analisi dello spread negli ultimi giorni. Per sapere cos’è lo spread e cioè il differenziale tra Btp e Bund, clicca qui.

Spread oggi 17 gennaio 2020: analisi del differenziale Bund – Btp in tempo reale

Apertura in leggero rialzo per lo spread tra Btp e Bund nella giornata di lunedì 23 dicembre: 165,9 punti base all’avvio, contro i 165 della chiusura del venerdì precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,38%.

Quanto all’apertura del 30 Dicembre, rispetto a quella significativa del 27 dicembre scorso si registrano dati piuttosto indicativi in sviluppo in questi minuti. L’avvio ha segnato a 166 punti base, una inversione rispetto ai 163 della chiusura di venerdì 27.

aggiornamento ore 00,13

Piazza Affari nella giornata del 31 Dicembre resta chiusa per festività. Anche il 1° Gennaio accade lo stesso: si riparte giovedì 2 gennaio 2020.

Si apre un nuovo anno e oggi, giovedì 2 gennaio, all’avvio il differenziale ha segnato 164 punti base, in rialzo rispetto ai 160 della chiusura di lunedì 30 dicembre.

Apertura in calo per lo spread tra Btp e Bund per il venerdì 3 gennaio: all’avvio 161 punti base, contro i 164 della chiusura di giovedì 2. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,35%.

Quanto all’apertura del 7 gennaio 2020, le indicazioni sono sulla falsariga degli ultimi trend.

Infatti si è trattato di una apertura in leggero rialzo per lo spread tra Btp e Bund che, in questo martedì 7 gennaio, all’avvio ha registrato 164,7 punti base, contro i 162 della chiusura precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all‘1,36%. Arrivano poi le indicazioni dell’8 Gennaio.

Apertura in calo all’avvio con 162 punti base contro i 166 della chiusura di martedì 7 gennaio. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,36%

aggiornamento ore 4,39

Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund giovedì 9 gennaio: sono 162,3 punti base contro i 162 della chiusura. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,41%.

Quanto a venerdì 10 gennaio, lo spread tra Btp e Bund ha aperto a 156 punti base, stabile rispetto alla chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è all’1,365%

La nuova settimana, in tal senso, ha dato delle indicazioni particolarmente interessanti nel quadro di un complessivo movimento a specchio della fase generale. Dopo la chiusura di lunedì 13 gennaio a 154 punti base, ecco l’pertura stabile infatti con lo spread martedì 14 gennaio, con 154,4 punti base. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,38%.

Sulla falsariga i movimenti di mercoledì 15 Gennaio. Apertura in calo a 155 punti base, contro i 157 della chiusura di martedì 14. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,38%.

Invece, giovedì 16 gennaio, all’avvio lo spread segna 159,7 punti base, contro i 160 della chiusura di mercoledì. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,39%. Quanto al venerdì 17 Gennaio i dati che emergono si orientano tutti intorno alla conferma di un trend di linearità. Apertura in calo, infatti, con 161 punti base, contro i 165 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è all’1,42%

aggiornamento ore 9,20