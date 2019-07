Spread, oggi 2 Luglio 2019: ecco come sta andando in tempo reale

Ancora un’altra giornata di valutazioni, calcoli, stime e raffronti: il mondo della finanza si modifica di ora in ora, di giorno in giorno, e fluttuazioni e oscillazioni sono alla mercé dei grandi eventi o degli stravolgimenti che i grandi affari o le decisioni politiche internazionali impongono. In questa ridda, come sempre, si inserisce lo spread.

Ebbene, come sta andando oggi lo spread? La mattina del 2 Luglio 2019 quali novità ci sono sul fronte del differenziale? Ecco cosa sta succedendo proprio in questi minuti nel mondo finanziario.

Spread, cosa sta succedendo oggi 2 Luglio 201: ecco come sta andando il del differenziale tra Btp e Bund in tempo reale.

Possiamo scoprire qual è l’andamento dello spread oggi 2 luglio 2019 e dunque il valore del differenziale tra Btp e Bund in tempo reale tramite una semplice consultazione dell’andamento dei listini. In linea di massima quello che appare è un percorso di continuità in positivo tra i valori. Perchè?

Già in precedenza, in effetti, lo spread tra Btp e Bund ha dato segnali di riduzione. Nell’ultimo mese la scia è stata abbastanza coerente nella sua riduzione, mentre nella giornata di ieri è stato visto un ulteriore altro calo del differenziale tra i titoli di stato nostrani e quelli tedeschi, presi ad esempio come si sa in quanto punto di riferimento per quelli degli altri Paesi dell’eurozona.

All’apertura di Piazza Affari lo spread partiva da quota 239.4 punti e nel corso della seduta è sceso fino ai 231.1 punti.

Alcuni specialisti indicano che gli entusiasmi di ieri da parte degli investitori è stata prodotta dalla diffusione dei dati Istat relativi alla percentuale d’occupazione nel mese di maggio (la più alta dal 1977

Anche le indicazioni positive di Sergio Mattarella sull’economia italiana e sulla procedura di infrazione sono state prese in modo ottimistico. L’italia ha avuto un rendimento positivo dei propri titoli di stato, nella giornata di ieri. E oggi?

Lo spread tra Btp e Bund di oggi, martedì 2 luglio, ha aperto a 230 punti base, in lieve calo rispetto ai 232 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è all’1,94%.