Spread oggi 23 Luglio 2019: ecco l’andamento in tempo reale del differenziale Bund – Btp

Apertura in calo per la Borsa di Milano (-0,2% a 22.161 punti), fiacche anche le altre Piazze europee. Aggiornamento ore 5,33 Riguardo invece a Giovedì 18 luglio il differenziale ha aperto a 189 punti base, in rialzo rispetto alla chiusura a 188 del giorno precedente. Il rendimento del titolo decennale italiano era all’1,58%. La Borsa di Milano in calo. Il primo indice Ftse Mib cede lo 0,59% a 21.949 punti. Infine, Venerdì 19 Luglio 2019. Il differenziale ha aperto a 185,9 punti base, in calo rispetto ai 187 della chiusura. Il tasso di rendimento per il titolo decennale italiano è sceso all’1,54%. Apertura per la Borsa di Milano a +0,47% a 22.195 punti, dunque in rialzo. Aggiornamento ore 7,12

Si attendevano, e sono arrivati puntuali, gli spunti delle indicazioni relative all´andamento dello spread in questo avvio di settimana.

Infatti il 22 luglio 2019 il differenziale ha aperto a 191 punti base, in calo rispetto alla chiusura a 193 di venerdì 19. Avvio altrettanto in ribasso per Piazza Affari con l’indice Ftse Mib che segna un -0,12% a 21.615 punti.

Quando ad oggi, 23 Luglio 2019, le indicazioni che arrivano sono orientate, più o meno, sulla stessa falsariga.

L’apertura di Martedì 23 luglio vede infatti il differenziale a 198 punti base, in minimo calo rispetto alla chiusura a 200 di lunedì 22, confermando le previsioni di partenza.