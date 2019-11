Come sono gli esiti dello spread, cioè il differenziale tra Bund e BTP oggi 7 novembre 2019? Ecco i responsi in tempo reale.

Lo spread, si sa, cattura ogni giorno l’attenzione di esperti e non. Per sapere cos’è lo spread e cioè il differenziale tra Btp e Bund, clicca qui.

Spread oggi 7 novembre 2019: analisi del differenziale Bund – Btp in tempo reale

Lo spread tra Btp e Bund di martedì 1 ottobre, ha aperto a 137 punti base, in leggero calo rispetto ai 139 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,87%.

Lo spread del 2 ottobre 2019 apre in lieve rialzo rispetto alla giornata di ieri, martedì 1 ottobre. Il differenziale tra Btp e Bund tedeschi ha aperto a 140,7 punti base, in linea con la chiusura di ieri, fissata a 141,1. Il tasso di rendimento per il decennale italiano è dello 0,86 per cento.

Lo spread tra Btp e Bund giovedì 3 ottobre, ha aperto a 145 punti base, in lieve rialzo rispetto ai 144,7 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,88%.

Il 4 ottobre 2019 il differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi, segna 141,1 punti base a fronte dei 141 della chiusura di ieri, giovedì 3 ottobre. Il tasso di rendimento per il decennale italiano, invece, è allo 0,81 per cento.

Si apre una nuova settimana e, Lunedì 7 Ottobre, lo spread ha aperto a 151 punti base, in netto rialzo rispetto ai 142 della chiusura di venerdì.

Apertura stabile, martedì 8 ottobre, per lo spread tra Btp e Bund. Il differenziale all’avvio ha segnato 142 punti base, stesso livello su cui aveva chiuso ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,86%.

Lo spread tra Btp e Bund di mercoledì 9 ottobre, ha aperto a 143 punti base, stabile rispetto ai 143,7 della chiusura di martedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,84%.

aggiornamento ore 00,31

Lo spread di giovedì 10 ottobre, invece ha aperto a 142 punti base, sullo stesso valore della chiusura di mercoledì 9 ottobre. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,87%.

Nella giornata di venerdì 11 ottobre, lo spread ha aperto a 142 punti base, invariato rispetto ai 142,8 della chiusura di giovedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,94%

Si apre una nuova settimana e lo spread tra Btp e Bund di lunedì 14 ottobre ha aperto a 137 punti base, stabile rispetto ai 138 della chiusura di venerdì 11 ottobre. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,91%

Lo spread tra Btp e Bund martedì 15 ottobre, ha aperto a 137 punti base, stabile rispetto alla chiusura di lunedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,91%%.

Lo spread tra Btp e Bund mercoledì 16 ottobre, ha aperto a 133 punti base, in lieve calo rispetto ai 135 della chiusura di martedì. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,91%

aggiornamento ore 6,10

La nuova settimana si apre così. Lo spread tra Btp e Bund di lunedì 21 ottobre ha chiuso in rialzo a 133 punti base, con il rendimento del titolo decennale italiano pari allo 0,98%.

Martedì 22 Ottobre, invece, il differenziale aveva aperto a 131 punti base, in calo rispetto alla chiusura a 133 di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,92%.

Mercoledì 23 Ottobre, il differenziale segna 129,6 punti base, in linea con la chiusura di ieri. Il rendimento del decennale è pari allo 0,90%.

Avvio stabile per lo spread tra Btp e Bund nella giornata di giovedì 24 ottobre: ha aperto a 133 punti base, come il valore della chiusura di ieri. A metà giornata, lieve calo a 131. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,92%.

Avvio identico per lo spread tra Btp e Bund di venerdì 25 ottobre: ha aperto a 131 punti base, stesso livello della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,917%

La nuova settimana si è aperta. Avvio in lieve rialzo per lo spread fra Btp e Bund: lunedì 28 ottobre, ha aperto a 134 punti base, contro i 131 della chiusura di venerdì 25. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,97%.

Il 29 Ottobre, invece apertura in calo: lo spread segna quota 131 punti. Invece il 30 Ottobre apertura in leggero rialzo per lo spread che, dopo i primi scambi, segna quota 135 punti.

Avvio in leggero rialzo per lo spread tra Btp e Bund di lunedì 4 novembre: ha aperto a 139 punti base, contro i 137 della chiusura di venerdì 1 novembre, con il rendimento del titolo decennale italiano all’1,02%.

Apertura stabile per lo spread tra Btp e Bund martedì 5 novembre: ha segnato 133 punti base, poco mosso rispetto ai 134 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,994%.

E’in rialzo lo spread tra Btp e Bund del 6 novembre, il differenziale ha segnato a metà giornata 136 punti base. In mattinata aveva aperto stabile rispetto alla chiusura di ieri: 134 punti, con il rendimento del titolo decennale italiano pari all’1,04%

Oggi, giovedì 7 novembre, all’avvio ha segnato 132 punti base, contro i 134 della chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è allo 0,99%.

aggiornamento ore 9,10