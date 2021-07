Spread oggi, com’è il differenziale tra Bund e Btp

Come procede, oggi, quanto allo Spread? E i principali titoli di Borsa? Come sta andando il noto differenziale tra Bund e Btp nella giornata odierna, 14 Luglio 2021? E nel contempo, come stanno rispondendo ai segnali economici e finanziari i principali listini e le principali Borse europee, a iniziare da quella di Milano?

Ecco la situazione in tempo reale e anche un quadro completo di ciò che è successo intorno allo spread negli ultimi giorni.

Spread, come sta andando oggi 14 luglio

Lo spread di oggi 14 luglio è in calo a 100 punti base, rispetto ai valori dei giorni scorsi. Il rendimento dei titoli di stato a dieci anni è rimasto stabile rispetto ai valori della scorsa settimana intorno allo 0,72%.

La Borsa italiana cede lo 0,2% e sul listino principale troviamo in rialzo Buzzi (+0,9%), Campari (+0,3%), Cnh Industrial (+0,7%), Exor (+0,4%), Ferrari (+0,1%), Generali (+0,4%), Interpump (+0,3%), Inwit (+0,2%), Pirelli (+0,1%), Saipem (+0,5%), Stm (+0,2%), Telecom Italia (+0,2%), Terna (+0,3%) e Unipol (+0,3%). I ribassi più ampi sono quelli di Amplifon (-0,7%), Atlantia (-0,6%), Azimut (-0,7%), Banca Generali (-0,5%), Banca Mediolanum (-0,6%), Bper (-0,7%), Diasorin (-1,6%), Enel (-0,6%), Hera (-0,7%), Intesa Sanpaolo (-0,7%), Mediobanca (-0,5%), Nexi (-0,8%), Recordati (-0,7%) e Unicredit (-0,7%).

Ma cos’è lo spread? Si tratta del differenziale tra Btp e Bund si ha a che fare con un indice di comparazione tra titoli di stato. L’oscillazione di questi titoli è influenzata dalle vicende politiche, economiche e finanziarie dei rispettivi paesi e va a sottolineare le curve di crescita o di decrescita del flusso economico di un paese in quel particolare contesto.

Del resto, Spread è preso in riferimento anche un termine generico per indicare, semplicemente, la differenza esistente fra due valori in quanto tale.

Si parla di spread a tutto tondo, dunque. Ma nel caso più comune, e quello che interessa maggiormente agli italiani (esperti di economia e non) è per appunto quello che traccia la differenza tra il valore dei titoli di stato italiani e quelli teutonici.