Spread oggi lunedì 8 luglio 2019: ecco come sta andando in tempo reale

Una nuova settimana e un nuovo viaggio verso l’analisi dello spread, vale a dire il differenziale tra Bund e BTP. Dopo i buoni esiti della settimana scorsa e, in generale, dell’ultimo mese, come sta andando lo Spread oggi 8 Luglio 2019? Analizzando i mercati, ecco l’esito in tempo reale.

Spread oggi Lunedì 08 Luglio 2019: ecco l’andamento differenziale Bund – Btp in tempo reale

E’ a ben vedere da oltre un mese che lo spread è in forte riduzione: motivo di ciò è il progressivo percorso di cambiamento in Europa, tra le elezioni, le nuove nomine delle cariche e, per quanto riguarda l’Italia, proprio di recente, l’okay da parte della Commissione Ue a non aprire la temuta procedura di infrazione.

Se dopo i buoni eventi europei lo spread è dunque calato, in questi giorni, allora oggi come sta andando? Ebbene, vediamo qual sia l’andamento di oggi 8 luglio in tempo reale dello spread.

A partire dalla linea di politica permissiva della Bce voluta da Mario Draghi fino alla scelta dei commissari europei di non attuare la procedura d’infrazione contro l’Italia, lo spread è in forte calo . Si era arrivati a scendere sotto quota 200 punti giovedì. Venerdì, poi, un leggero rialzo del differenziale intorno a quota 210 punti.

Ed è questo su questa scia che parte la seduta di oggi. Infatti, nell’apertura di Lunedì 8 luglio il differenziale spread ha aperto a 212 punti base, in leggero aumento rispetto alla chiusura a 210 di venerdì.

Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all'1,745%. C'è anche un calo nell'avvio della Borsa di Milano.