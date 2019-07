Spread oggi mercoledì 10 Luglio 2019, ecco come sta andando in tempo reale

Spread oggi mercoledì 10 Luglio 2019, ecco come sta andando in tempo...

Altra giornata e ripartono e analisi dello spread, cioè il differenziale tra Bund e BTP. Dopo i positivi esiti della settimana scorsa e, in generale, dell’ultimo mese, come sta andando lo Spread oggi 10 Luglio 2019? Analizzando i mercati, ecco l’esito in tempo reale.

Spread oggi martedì 10 Luglio 2019: ecco l’andamento differenziale Bund – Btp in tempo reale

Da circa un mese lo spread è in forte riduzione: ragione di ciò è il cambiamento in Europa, tra le elezioni, nomine delle cariche e l’okay da parte della Commissione Ue a non aprire la temuta procedura di infrazione per il governo italiano.

Se dopo i buoni eventi europei lo spread è dunque calato, in questi giorni, allora oggi come sta andando? Ebbene, vediamo qual sia l’andamento di oggi 10 luglio in tempo reale dello spread.

La settimana ha dato segnali positivi: nell’apertura di lunedì 8 luglio il differenziale spread ha aperto a 212 punti base, in leggero aumento rispetto alla chiusura a 210 di venerdì.

Il rendimento del titolo decennale italiano è pari all’1,745%. C’è anche un calo nell’avvio della Borsa di Milano. Si ricorda che venerdì il rendimento del titolo decennale italiano era pari all’1,745%. Nella giornata di ieri, invece, un leggerissimo aumento a 213.

Aggiornamento ore 05.01

Se in Italia è stato questo il valore di oscillazione dello spread, qual è però l’andamento del differenziale nei maggiori Paesi europei tra il 9 e il 10 Luglio 2019?

L’andamento dello spread presso i principali paesi europei con i titoli di stato più vigorosi è tuttora in scia rispetto ai valori delle movimentazioni dei giorni precedenti.

Riguardo allo spread su sponda italiana, vale a dire il differenziale tra Bund e BTP come detto ieri ha aperto a 213 punti base, in leggero calo rispetto ai 215 della chiusura di lunedì 8 luglio. Il rendimento del titolo decennale italiano è al 1,76%.

Questo dicono i mercati in risposta alla linea di politica permissiva della Bce voluta da Mario Draghi fino alla scelta dei commissari europei di non attuare la procedura d’infrazione contro l’Italia.Resta dunque, nel complesso, che lo spread sia in forte calo.

Si era arrivati a scendere sotto quota 200 punti giovedì. Venerdì, poi, un leggero rialzo del differenziale intorno a quota 210 punti. Ieri il rialzo non eccessivo, in attesa delle aperture odierne.

Aggiornamento ore 06,39

Insomma, un momento favorevole per le oscillazioni italiane dal punto di vista del differenziale Bund – Btp. A quanto emerge con maggior nitidezza, infatti, l’Italia fa registrare una continuità di rendimento che fa dello spread, e in modo particolare del suo calo oscillante ma costante, un segnale evidente di come i mercati stiano rispondendo in modo positivo alle vicissitudini sia governative interne, che soprattutto internazionali.

Arrivano, però, i primi dati di oggi. Lo spread tra Btp e Bund di oggi, mercoledì 10 luglio, ha aperto a 208 punti base, mantenendosi così stabile rispetto ai 209 della chiusura di martedì 9 luglio.

Emerge anche il dato sul rendimento del titolo decennale italiano che è all’1,75%

Ore 09,13