Spreco alimentare, Frutech, Salone DeGusto, Agricoltura – Agrifood Magazine

1) Confagricoltura, a Ecomondo contro lo spreco alimentare: Confagricoltura è presente alla Fiera di Rimini per Ecomondo 2024, l’expo dell’economia circolare e della sostenibilità, con un programma che approfondisce la collaborazione e il dialogo che c’è tra il mondo agricolo e le industrie del food, del tessile e dell’edilizia. Ad animare lo stand della Confederazione laboratori didattici sull’alimentazione e workshop sui grandi temi dell’agricoltura: gestione delle risorse naturali, sviluppo delle aree interne, bioeconomia, energie rinnovabili e PNRR, banche e imprese, ricerca scientifica e cambiamenti climatici.

2) Nasce Frutech, fiera dedicata all’agricoltura: Ricerca e innovazione, sostenibilità ambientale, strategie di crescita e opportunità agricole. Questi sono i temi cardine di Frutech Expo dell’ortofrutta e dell’agricoltura che si terrà dal 28 al 30 novembre nel polo fieristico SiciliaFiera a Misterbianco a Catania.

3) Concluso il salone DeGusto, la fiera dei sapori e degli alimenti: Concluso il salone DeGusto, la fiera enogastronomica che si è tenuta al palazzetto dello sport di Rende, organizzata da Cosenza Eventi. Migliaia di visitatori hanno preso parte alla quattro giorni. La manifestazione, giunta alla sua quarta edizione, si è svolta all’insegna di business, degustazioni e valorizzazione dei prodotti alimentari regionali e nazionali di eccellenza, perché la parola d’ordine al DeGusto è “qualità”. Ma il Salone è stato anche incontro, momento di formazione e di aggiornamento, di confronto e di novità, grazie ai laboratori organizzati con la “chef dei grani” Helga Liberto, del maestro gelatiere Alberto Vitaro, del maestro e ambasciatore della pizza napoletana nel mondo Luciano Sorbillo ed il laboratorio di pizze per bambini con il maestro pizzaiolo Lorenzo Fortuna.

4) Maschio Gaspardo lancia il nuovo erpice Jumbo X: Maschio Gaspardo ha scelto Eima International, l’Esposizione Internazionale di Macchine per l’Agricoltura e il Giardinaggio, per presentare Jumbo X, l’erpice rotante stradale più grande al mondo. Con sei nuovi brevetti meccanici ed elettronici e una larghezza di lavoro fino a 10 metri, permette di diminuire il consumo di carburante per ettaro lavorato, riducendo quindi le emissioni di CO2.

