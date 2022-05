Springsteen, tour Italia 2023: biglietti, come si comprano

(Adnkronos) – Bruce Springsteen torna in Italia nel 2023 con la E Street Band. Il Boss si fermerà giovedì 18 maggio al Parco Urbano Giorgio Bassani di Ferrara, domenica 21 maggio 2023 al Circo Massimo di Roma e martedì 25 luglio 2023 al Prato della Gerascia, all’interno dell’Autodromo Nazionale di Monza.

Le vendite dei biglietti apriranno alle 10 di giovedì 26 maggio (Ferrara e Roma) e alle 10 di martedì 31 maggio (Monza) su TicketOne, Vivaticket Italia e Ticketmaster Italia. Ogni account potrà acquistare un numero massimo di quattro biglietti per tappa (comprensivi di quelli eventualmente acquistati durante la presale).

Per agevolare e premiare chi ha richiesto un voucher per uno spettacolo Barley Arts che ha subito variazioni a causa della pandemia di Covid-19 e non l’ha ancora utilizzato per intero, sarà aperta una speciale prevendita per i biglietti nominali dei tre concerti italiani di Bruce Springsteen and The E Street Band sui circuiti ufficiali autorizzati Ticketone, Vivaticket e Ticketmaster, fino ad esaurimento posti dedicati a questa pre-sale.

La vendita in anteprima sarà attiva dalle 10 alle 23:59 di mercoledì 25 maggio per le tappe di Ferrara e Roma e dalle 10 alle 23:59 di lunedì 30 maggio per quella di Monza. Naturalmente sarà possibile continuare a utilizzare i voucher anche durante la vendita generale.