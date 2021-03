Sputnik V il vaccino russo ultime notizie

È in attesa dell’approvazione medica dell’Ema, e forse per distanze politiche “Eppur si muove” qualcosa, secondo il detto di Galileo Galilei

Raffaele Panico

Alcune fonti giornalistiche riportano che alcuni Stati dell’Unione hanno preso in considerazione l’avvio di colloqui con gli sviluppatori dello Sputnik V. Per ufficializzare la cosa si necessita a quanto pare – la richiesta di quattro Stati membri dell’UE.

Intanto il Fondo sovrano russo (Rdif) ha annunciato che gli accordi di produzione per il vaccino Sputnik V contro il Covid-19 sono stati raggiunti “con aziende in Italia, Spagna, Francia e Germania”, in attesa della sua approvazione nella Unione Europea. “Attualmente sono in corso ulteriori colloqui per aumentare la produzione nell’Ue. Questo ci permetterà di iniziare a rifornire il mercato unico europeo con lo Sputnik-V non appena sarà approvato dall’Agenzia europea dei medicinali”, afferma il capo del fondo Kirill Dmitriev in una nota.

Inoltre si apprende di una tavola rotonda sull’argomento l’Evoluzione della pandemia, vaccino russo Sputnik V, sue caratteristiche e prospettive di utilizzo.

La Tavola rotonda sul vaccino Sputnik V riunisce ospiti di altissimo livello in diretta da Mosca, Agenzia TASS (ospiti russi in presenza). Ospiti italiani in collegamento via videoconferenza con traduzione simultanea italiano/russo.

La scaletta prevede: Discorso introduttivo dei copresidenti del Forum di dialogo italo-russo, Ernesto Ferlenghi e Vladimir Dmitriev, Saluto dell’Ambasciatore Plenipotenziario e Straordinario della Federazione Russa in Italia, S.E. Sergey Razov, Saluto dell’Ambasciatore italiano a Mosca Ambasciatore Pasquale Q. Terracciano.

Speaker:

– Vladimir Primak, Director RDIF (Fondo russo Investimenti Diretti), Member of the Management Board, Investment Department.

– Nina Kandelaki, Director Healthcare sector RDIF.

– Arsen Kubataev, Head Clinical Development RDIF.

– Daria Egorova, Head, Gamaleya Research Institute.

– Prof. Massimo Galli, primario infettivologo e professore ordinario di Malattie Infettive, Università di Milano.

– Prof. Francesco Rocca, Presidente CRI.

– Dott. Alessio d’Amato, Assessore Sanità e integrazione Socio-Sanitaria regione Lazio.

– Dott. Paolo D’Ancona, Istituto Superiore di Sanità.

– Dott. Marcello Cattani, Presidente Gruppo Prevenzione Farmindustria.

– Dott. Pierluigi Petrone, Presidente Assoram.

– Dott. Nicola Magrini, D.G. Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) – tbc.

– Dott. Pierpaolo Sileri, Vice Ministro della Salute – tbc.

– Dott. Francesco Vaia, Direttore Sanitario Spallanzani – tbc.

https://youtu.be/rUN0rdj_4Dc