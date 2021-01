Squalifica Ibrahimovic-Lukaku, solo un turno di stop

Un giallo a testa, e nulla più. Al momento lo scontro ‘tra titani’ Ibra-Lukaku non ha portato a nessuna squalifica particolare per i due attaccanti. Entrambi saranno squalificati per la prossima gara di Coppa Italia.

Lukaku nella semifinale contro la Juve – perché nel derby ha rimediato, da diffidato, l’ammonizione- Ibra salterà invece l’eventuale gara di Coppa della prossima stagione, perché espulso nel corso della gara con i nerazzurri.

Il Giudice Sportivo ha applicato quindi la linea morbida nonostante lo scontro acceso tra i due. “Le immagini che abbiamo visto non sono state belle e vanno messe in discussione – ha dichiarato il presidente della Figc Gabriele Gravina – . Dal punto di vista regolamentare l’arbitro ha evidenziato quello che ha visto in campo, ora la procura acquisirà il referto per capire a cosa si riferiscono le squalifiche. Se non dovessero emergere indicazioni legate a fatti specifici il procuratore adotterà i provvedimenti che riterrà opportuni”.