Squalifica Olsen e Lapadula, arriva la stangata: 4 giornata al portiere, 2 all’attaccante

Il Giudice Sportivo ha deciso: arriva la lunga squalifica per Olsen e Lapadula, protagonisti di un acceso scontro nel corso della gara tra Lecce e Cagliari che ha portato i due giocatori ad arrivare alle mani.

Immediatamente espulsi, ora dovranno scontare una lunga squalifica. Olsen è stato infatti squalificato per 4 turni, mentre Lapadula per 2. Una stangata per i due calciatori che dovranno quindi star fermi per diverse partire. Una sola giornata invece a Cacciatore, espulso nel corso della stessa gara.