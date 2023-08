Stabili occupati Roma – Meleo-Rosati (M5s): “Dirottati fondi ex Penicillina, non abbandonare San Basilio”

Stabili occupati Roma – Meleo-Rosati (M5s): “Dirottati fondi ex Penicillina, non abbandonare...

“Quando le istituzioni mancano, il degrado avanza: è il caso dell’ex Penicillina di via Tiburtina 1040, sulla quale l’amministrazione Raggi si era battuta per lo sgombero e la riqualificazione, procedendo anche al censimento degli occupanti per la presa in carico delle fragilità.

Apprendiamo che i fondi per la bonifica dello stabile sono stati dirottati, lasciando i residenti della zona nella precarietà, nell’insicurezza e nel rischio di aggressioni. Particolarmente grave è il fatto che lo stesso presidente del Municipio sostenga di non essere a conoscenza del definanziamento: un dato che indica forte disattenzione e trascuratezza da parte di chi oggi dovrebbe governare il territorio.

Dalle dichiarazioni dei cittadini invece emerge chiaramente lo sconforto per lo stato di abbandono in cui versa il quartiere di San Basilio, sul quale pure avevamo avviato degli importanti progetti di rilancio e inclusione. Con questa amministrazione si è ritornati indietro di dieci anni: è necessario recuperare subito fondi adeguati per l’ex Penicillina e porre fine a questa situazione di totale incuria”.

Così in una nota Linda Meleo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Assemblea capitolina, e Stefano Rosati, capogruppo M5S al Municipio IV.

Max