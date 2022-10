Stadio della Roma, presentato il progetto in Campidoglio

Stadio della Roma, presentato il progetto in Campidoglio: “Sarà un impianto per tutta la città”. Via al progetto di fattibilità, ora nelle mani del sindaco Gualtieri.

Glielo ha consegnato Pietro Berardi, l’amministratore delegato dell’As Roma. “Sono molto orgoglioso di aver presentato questo progetto a nome della proprietà Friedkin” ha dichiarato il Ceo giallorosso.

“E’ un piacere collaborare con una giunta di questo livello, in tutte le sue funzioni e in tutti i suoi dipartimenti. È stato un vero lavoro di squadra” ha aggiunto Berardi, prima di ricordare che quella odierna “è solo una prima tappa”, un percorso che ha preso avvio nel febbraio del 2021 con la rinuncia al progetto di Tor di Valle.