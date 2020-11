Stadio della Roma, Raggi: entro Natale regalo ai tifosi

Nuova news sul tema, sempre caldo, dello Stadio della Roma, e arriva direttamente dalle parole della sindaca Raggi: entro Natale regalo ai tifosi. Con la Regione pare esser stata trovata la soluzione condivisa su Roma-Lido.

«Sullo stadio di Tor di Valle siamo pronti. In questi giorni abbiamo fatto altre riunioni con la Regione Lazio, e abbiamo trovato soprattutto una soluzione condivisa sulla Roma-Lido. Per cui credo e mi auguro che entro Natale potremo fare un bel regalo ai tifosi della squadra». Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi durante la presentazione in Campidoglio del calendario ‘Amami e basta’ in merito all’iter del nuovo Stadio dei giallorossi.

Seguono aggiornamenti