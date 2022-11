Stadio Flaminio, il sogno della Lazio

“E’ l’ultimo tassello che manca questa Lazio”. Queste sono le parole di Lotito a Cragnotti nel corso dell’evento “Sing a Song”, rivelate da lui stesso ai microfoni del Messaggero, facendo riferimento allo Stadio Flaminio.

Il presidente, insiste con questo obiettivo. Ha accolto l’ultimatum dell’Assessore Onorato e, sempre ai microfoni del quotidiano sopracitato, ha risposto: “Non ho mai mollato. Io agisco senza proclami, in silenzio, ho fatto mille rilievi e approfondimenti, senza stare ai diktat di nessuno. Incontri decisivi con la Soprintendenza? É vero ora, a breve, si potrà avere pure questo incontro congiunto in Campidoglio per capire se la capienza potrà essere portata ad almeno 45mila posti, superando ogni antico vincolo come al Franchi. Io, il progetto, ce l’ho chiaro”.