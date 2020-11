Stadio Roma, Raggi: “Entro natale un bel regalo ai tifosi”

Un bel regalo ai tifosi della Roma entro Natale. Lo ha promesso la sindaca Virginia Raggi in riferimento al nuovo stadio giallorosso: “Sullo stadio di Tor di Valle siamo pronti. In questi giorni abbiamo fatto altre riunioni con la Regione Lazio, e abbiamo trovato soprattutto una soluzione condivisa sulla Roma-Lido. Per cui credo e mi auguro che entro Natale potremo fare un bel regalo ai tifosi della squadra”, ha rivelato nel corso di una riunione in Campidoglio.

In settimana il nuovo presidente della Roma Dan Friedkin sarà in città per lavorare a diversi progetti. Il primo riguarda proprio il nuovo impianto giallorosso, che dopo anni potrebbe finalmente trovare il l’ok di tutte le parti in causa. Una svolta importante per il club che attende di posare la prima pietra dello stadio dall’insediamento della precedente gestione guidata da James Pallotta.

La Roma è vicina a chiudere un altro accordo fondamentale per la sua crescita societaria. Intanto lavora anche per le questioni di campo, e proprio ieri ha annunciato l’arrivo a Roma del nuovo direttore generale: l’ex Benfica Tiago Pinto.

“L’AS Roma è lieta di annunciare che è stato raggiunto un accordo per accogliere Tiago Pinto come nuovo Direttore Generale. Tiago Pinto entrerà a far parte dell’AS Roma come General Manager, Football, il 1° gennaio 2021, riportando a Dan e Ryan Friedkin e supervisionando tutte le componenti sportive del Club “, ha scritto il club giallorosso.