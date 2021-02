Stalker 65enne aggredisce ex compagna: cosa è successo

Due carte jolly lasciate come avvertimento. A tanto arrivava la follia di uno stalker 65enne capace di aggredire il nuovo compagno della ex. Dopo anni di persecuzioni, l’uomo è stato arrestato.

La separazione dalla donna di nazionalità ucraina era avvenuta nel 2018, ma il 65 enne non aveva mai terminato i suoi comportamenti violenti e le minacce. Un anno di apparente calma, fin quando quest’ultimo non ha scoperto che la sua ex aveva un nuovo compagno: da lì l’uomo ha iniziato a pedinarli fino al gesto di lasciar loro delle carte jolly nella cassetta della posta, un messaggio di avvertimento secondo le forze dell’ordine.

Preludio all’atto pericoloso vero e proprio, quando l’uomo ha deciso di minacciare con una spranga di ferro il nuovo compagno della sua ex. Dopo la denuncia da parte della donna, sono scattate le manette per il 65enne che si era appostato fuori dal commissariato, per minacciare ancora la donna.