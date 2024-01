“Dopo una lunga e proficua collaborazione tra il Municipio I, l’assessore alla Mobilità Eugenio Patane e il Dipartimento Mobilità di Roma Capitale siamo riusciti a soddisfare la richiesta dell’associazione “Progetto Celio” e dei residenti del quartiere che da tempo ci chiedevano lo spostamento dei due stalli di pullman turistici collocati su via Claudia.

I lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale sono iniziati questa notte e termineranno nei prossimi giorni”, lo dichiarano in una nota Riccardo Corbucci, presidente della commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, Giulia Callini presidente della Commissione Mobilità del Municipio I e Niccolò Camponi presidente della commissione speciale Transizione Ecologica del Municipio I.

“I due stalli per i pullman turistici, che hanno provocato diversi disagi ai residenti creando interminabili file di automobili e costituendo un pericolo per chi aspettava alla fermata dell’autobus, saranno ricollocati su Via della Navicella subito dopo l’attuale impianto del T.P.L.” concludono i consiglieri Corbucci, Callini e Camponi.

Max