Stallone annuncia versione rivisitata di Rocky IV

Stallone ha dato la grande notizia tramite un post pubblicato sulla propria pagina Instagram. “In occasione del 35esimo anniversario – ha postato – sto dando un nuovo taglio a Rocky IV. Finora sembra fantastico. Pieno di sentimento. Grazie a MGM per questa opportunità”.

il noto attore regista statunitense ha accostato il post con l’immagine disegnata a mano di una delle scene più celebri del film del 1985. E replicando ai fan che hanno commentato l’annuncio, ha dato anche una anticipazione su cosa bisognerà aspettarsi. Di sicuro, nella versione rivisitata di Rocky IV, non ci sarà il bizzarro robot del cognato Paulie. “Il robot – ha ironizzato Stallone – andrà nella discarica per sempre”. Ulteriori dettagli, però, non sono stati rilasciati, ma è bastato questo singolo post per accendere la curiosità e alimentare l’attesa dei fan del pugile di Philadelphia.

Rocky IV come noto ai fan racconta le vicende del pugile di Philadelphia che torna sul ring per sfidare Ivan Drago, pugile durissimo reo di aver ucciso, durante un incontro, Apollo Creed, il primo rivale della saga di Rocky. E per vendicarlo. In una sorta di rivisitazione sportiva e cinematografica della rivalità da Cortona di Ferro tratta Russia e USA, Rocky accetta di incontrare Drago in una sfida epica che ha fatto la storia dei film di genere.