Star Wars, in arrivo una nuova trilogia ma non continuerà la saga degli Skywalker

(Adnkronos) – Una nuova trilogia di 'Star Wars' è in arrivo. Lo sceneggiatore e produttore statunitense Simon Kinberg ha firmato un ampio accordo per scrivere e mettersi alla guida della nuova era di 'Guerre Stellari'. I tre nuovi film avranno una storia tutta nuova che non proseguirà la saga degli Skywalker, la famiglia protagonista dei sei episodi ideati da George Lucas e degli ultimi tre (il 7, l'8 e il 9) realizzati dalla Disney dopo l'acquisizione della Lucasfilm. Secondo le fonti di 'The Hollywood Reporter', l'intento è quello di sviluppare nuovi personaggi e una nuova trama, ma non si esclude che alcuni personaggi già noti non possano in qualche modo apparire anche nei nuovi film. Kathleen Kennedy, capo della Lucasfilm, produrrà la nuova trilogia insieme a Kinberg. Cinquantuno anni, nato a Londra ma cresciuto negli Stati Uniti, Simon Kinberg ha già dato un importante contributo a 'Star Wars'. È stato lui a co-creare la serie animata 'Star Wars: Rebels' con Dave Filoni e Carrie Beck, nominata agli Emmy e durata quattro stagioni, dal 2014 al 2018. Inoltre ha collaborato al rilancio di Star Wars dopo l'acquisizione di Lucasfilm da parte di Disney, svolgendo il ruolo di consulente per il film 'Il risveglio della forza' del 2015.

Simon Kinberg è poi una presenza consolidata nel genere fantascientifico. Innanzitutto sta contribuendo per la Paramount allo sviluppo del franchise cinematografico rivale 'Star Trek', un accordo in cui è entrato la scorsa primavera, e poi sta per entrare in produzione per la trasposizione di Edgar Wright del racconto "L'uomo in fuga" di Stephen King. "Le fonti dicono che manterrà questi compiti, tenendo una mano sulla spada laser e l'altra sul phaser", commenta ironicamente 'The Hollywood Reporter'. In passato poi ha lavorato ai film della Fox sugli 'X-Men' con diversi ruoli creativi e in qualità di produttore di 'Logan' e dei primi due film di 'Deadpool'. E ha già lavorato anche a 'Star Wars'.

Questo segna tutto un nuovo corso per la Lucasfilm che negli ultimi anni aveva già cercato di tracciare una strada per il futuro, ma senza successo. La presidente Kathleen Kennedy aveva ingaggiato il regista Rian Johnson (già autore di 'Gli ultimi jedi') per sviluppare una trilogia e i creatori di 'Game of Thrones – Il trono di spade' David Benioff e D.B. Weiss. Nessuno di questi progetti è stato portato a termine e la società ha dovuto affrontare occasionali critiche nel corso degli anni. Ora è tutto nelle mani si Simon Kinberg. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)