Star Wars ‘L’ascesa di Skywalker’, data di uscita e colpo di scena su Rey

La Forza sta tornando a invadere la curiosità di tutti gli appassionati di Star Wars. La celebre saga creata da George Lucas è pronta ad arricchirsi di un nuovo capitolo, probabilmente quello conclusivo che chiuderà la nuova trilogia targata Disney.

Nelle sorse ore, infatti, Star Wars ‘L’Ascesa di Skywalker’ si è mostrato in un teaser trailer che ha fatto da compendio all’intera trama della saga, partendo dalle origini fino ad arrivare all’ultimo scontro tra Jedi e Sith.

‘L’Ascea di Skywalker’, colpo di scena su Rey

Il trailer di “Star Wars IX: L’ascesa di Skywalker” è stato presentato all‘Expo D23, la convention del fan club ufficiale della Disney dal presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy e il regista, sceneggiatore e produttore del film J.J. Abrams.

Più di due minuti di video in cui si ripercorrono le origini del mito Star Wars con personaggi e scene storiche, fino ad arrivare all’ultia trilogia. E in proprio in questo caso arriva la sorpresa: perché in una delle scene la protagonista Rey veste a sorpresa i panni da cavaliere Sith brandendo una spada laser rossa. Un mistero da svelare per tutti gli appassionati che dovranno attendere il prossimo 18 dicembre, data di uscita del film.