Startup, piccole aziende crescono: A-Road seleziona 5 scaleup per terzo round di sviluppo

(Adnkronos) – Dopo il successo del primo e del secondo batch, A-Road ha annunciato le scaleup che entrano ufficialmente a far parte del terzo batch di accelerazione e finanziamento. Il programma d’élite di Growth Capital promuove così un nuovo round dedicato alle scaleup più promettenti, giovani aziende non più startup e già più affermate che vogliono intraprendere un percorso per arrivare rapidamente al round Serie A. Per questo nuovo capitolo di sviluppo e investimento A-Road ha selezionato le giovani imprese emergenti Cosmico, Cubbit, Kippy, Spiagge.it e Wetacoo che saranno così protagoniste del programma di accelerazione e fundraising.

Il programma conta sul contributo di un team di alto profilo di Top Ceo & Mentors, sul supporto formativo offerto da expert e partner selezionati, massimi esperti nel loro settore di riferimento, su un investimento iniziale a partire da 200.000 euro e sul supporto al fundraising di Growth Capital. L’annuncio è stato dato in occasione dell’opening day del terzo batch che si è svolto presso la sede di Legance di Milano. In particolare, Cosmico è una giovane azienda italiana nata da un’idea di Francesco Marino e Simone Tornabene ed è una piattaforma di HRTech che supporta i talenti del mondo digital nella loro missione di auto-scoperta dando loro lo spazio, le esperienze, le opportunità di lavoro di cui hanno bisogno.

Cubbit, fondata da Stefano Onofri, Marco Moschettini, Alessandro Cillario e Lorenzo Posani, è invece il primo provider europeo di cloud storage geo-distribuito. Grazie alla sua tecnologia, garantisce la sicurezza e la sovranità dei dati dei clienti, tagliando al contempo i costi, i cyber risks e le emissioni di CO2 rispetto al cloud tradizionale. l’impresa Kippy – fondata da Marco Brunetti e Simone Sangiorgi – è l’azienda di Pet Care che sviluppa e produce dispositivi Iot in grado di localizzare in tempo reale e monitorare la salute e l’attività motoria degli animali domestici (cani e gatti), grazie alla tecnologia ‘Sim on chip’ e operando su una rete M2M dedicata. (segue)

Nel programma entra anche Spiagge.it – fondata da Niccolò Para e Andrea Menghi – che ha sviluppato una soluzione integrata per digitalizzare la gestione dello stabilimento. L’obiettivo è quello di diventare il punto di riferimento per la vacanza estiva facilitando i turisti nella scelta della miglior spiaggia e gli stabilimenti balneari nella gestione e nell’incremento delle prenotazioni. Infine nel gruppo di scaleup entra anche Wetacoo – fondata da Federico Prugnoli e Gianluca De Luca – che rivoluziona depositi e traslochi con una soluzione che permette di gestire i propri oggetti in pochi click. I clienti possono richiedere che i loro oggetti vengano ritirati dove preferiscono, custoditi al sicuro in magazzino e restituiti quando richiesto.

Fabio Mondini de Focatiis, Founding Partner di Growth Capital, sottolinea che “A-Road persegue la filosofia del give back grazie al prezioso supporto di Top Ceo, partner best-in-class nei loro settori di riferimento e figure chiave del mondo Venture Capital. In un solo anno, con A-Road, abbiamo affiancato, supportato e accelerato la crescita di nove scaleup eccellenti che stanno concretizzando risultati sorprendenti: ci auguriamo che questo circolo virtuoso messo in atto grazie all’impegno dei nostri mentor, partner ed expert possa contribuire a un cambio culturale dove sempre più attori di prestigio sostengono le eccellenze innovative italiane”.