StarzPlay, il catalogo delle serie tv e dei film della piattaforma streaming

Per tutti gli amanti delle serie tv esclusive, dei film e dei contenuti in download streaming, una delle più recenti piattaforme in espansione è senza dubbio StarzPlay Italia.

StarzPlay è un servizio streaming che dal 28 giugno 2019 è arrivato in in Italia: si tratta di un servizio di video on demand, dunque di prodotti in streaming, offerto dal network americano via cavo Starz. Ha due caratteristiche principali: non c’è pubblicità e consente di scaricare contenuti e episodi per poi poterli vedere senza connessione internet.

StarzPlay Italia è disponibile per il circuito Apple, e quindi nell’App Store e scaricabile sui device Apple come iPad, iPhone e Apple TV.

Ad oggi è disponibile solo per gli utenti che possiedono un dispositivo Apple. Ma quali sono i contenuti? Andiamo a vedere il catalogo delle serie tv della piattaforma streaming di StarzPlay.

StarzPlay, il catalogo delle serie tv della piattaforma streaming

C’è grande interesse per le serie tv presenti nel catalogo italiano di StarzPlay. Come tutti i ‘fan’ sanno anche in Italia è arrivato in canale streaming di Starz, che costa 4,99 euro al mese e offre 7 giorni di prova gratuita senza impegni.

Per accedervi al momento ci sono due strade, quella attraverso l’app di Apple Tv+, e quella offerta da RakutenTV, ma quali sono i contenuti, ovvero le serie tv, che possiamo già trovare in catalogo?

La Starz è una nota casa produttrice con canale via cavo in USA, apprezzata per le serie come Spartacus e Ash vs Evil Dead, solo per dirne alcune. Ma vediamo cosa troviamo adesso nella versione italiana della piattaforma:

Starzplay catalogo serie tv in ordine alfabetico

Per ulteriore chiarezza, ecco qui invece tutte le serie tv in ordine alfabetico:

America to Me, stagione 1

Baptiste, stagione 1

Black Sails, stagioni 1-4 [serie completa]

Blue Mountain State, stagioni 1-3

Boss, stagioni 1-2 [serie completa]

Castle Rock, stagioni 1-2

Channel Zero stagioni 1-4

Crash, stagioni 1-2 [serie completa]

De Dag, stagione 1

Deadly Class, stagione 1 [serie completa]

Dublin Murders stagione 1 – dal 10 novembre 2019

Feed The Beast, stagione 1

Ghost In The Shell, stagioni 1-2 [serie completa]

Gigantes, stagioni 1-2

Heder, stagione 1, dal 30 aprile

Hightown, stagione 1, dal 17 maggio

Houdini, stagione 1

I Tudors, stagioni 1-4 [serie completa]

Instinto, stagione 1, dal 12 marzo 2020

Magic City, stagioni 1-2 [serie completa]

Manhattan, stagioni 1-2 [serie completa]

Manhunt: Deadly Games, stagione 2, dal 23 aprile

Mr. Mercedes, stagioni 1 e 2 – stagione 3 dal 19 settembre 2019

Nashville, stagioni 1-6 [serie completa]

Normal People, stagione 1 – in arrivo nell’estate 2020

Now Apocalypse, stagione 1

P-Valley, stagione 1 – dal 12 luglio 2020

Party Down, stagioni 1-2 [serie completa]

Pennyworth, stagione 1 – dal 25 ottobre 2019

Power, stagioni 1-6 [serie completa]

Four Weddings and a Funeral, mini-serie, dal 27 febbraio 2020

Ramy, stagione 1 – dal 12 dicembre

Rosemary’s Baby, stagione 1

Sanctuary, stagione 1, dal 12 marzo 2020

Survivor’s Remorse, stagioni 1-4 [serie completa]

Sweetbitter, stagioni 1-2

The Act, stagione 1

The Capture, stagione 1 – dal 5 gennaio

The Feed, stagione 1 – dal 28 novembre 2019

The Great, stagione 1 – dal 18 giugno 2020

The Little Drummer Girl, stagione 1

The Rook, stagione 1 [episodi settimanali]

The Royals, stagioni 1-4 [serie completa]

The Spanish Princess, stagione 1

The White Princess, stagione 1

The White Queen, stagione 1

Vida, stagioni 1-2: la stagione 3 dal 26 aprile a rilascio settimanale

Warriors of Liberty City, stagione 1

Wrong Man, stagione 1

Years and Years, stagione 1, dal 5 marzo

Starzplay catalogo film in ordine alfabetico

Questo invece è l’ordine alfabetico di tutti i film di Starzplay:

12 Rounds 3: Lockdown

ALI

Addicted

Amore mortale

Amore senza fine

Amores Perros

Anaconda

Another Woman’s Husband

Around The World In 80 Days

Art of Ripley

Baby

Black Dawn

Bloody Birthday

Blue Steel

Broadcasting Christmas

Carnival of Souls

Charlie’s Angels

Charlie’s Angels – Più che mai

Chateau Meroux – Il vino della vita

Chef: la ricetta perfetta

Chi sono io? Babbo Natale?

Closer

Closer and closer

Cold Feet

Collina 937

Communion

Critical Care

Crossing the Line

Crossworlds: Dimensioni incrociate

Cube

Custody of the Heart

Dante’s Inferno – un poema animato

Dark Crystal

Date and Switch

Dirty Dancing

Draft Day

Drugstore Cowboy

Every 9 Seconds

Fulmini sull’87° Distretto

Get a Job

Ghost in the Shell 2.0 [Anime]

Ghost in the Shell [anime, 196]

Girl in Progress

Good morning, Killer

Gothika

Grizzly Man

Halloween

Halloween 4: la vendetta di Michael Myers

Halloween 5: The Revenge of Michael Myers

Her Desperate Choice

Hidden in Silence

Hornet’s Nest

How to be a Latin Lover

I am David

If you believe

Il Cardinale

Il Cubo 2: Hypercube

Il Replicante

Il marito della sua migliore amica

Il mistero del Principe Valiant

Il sesso e Mrs. X

Kickboxer – Il nuovo guerriero

Killers

L’inglese

L’intruso

L’ombra della Vita

L’ultimo anello della follia

La Maschera di Zorro

La Storia Fantastica

La Storia Infinita

Le Iene – Cani da rapina

Le vie della Violenza

Leprechaun 2

Leprechaun 3

Leprechaun 4: In Space

Leprechaun 5 in the Hood

Lock & Stock: Pazzi scatenati

Love Hurts

Made

McLintock!

My Husband’s Double Life

New France

Novocaine

Object of Beauty

Once

Paradise

Pawn Shop Chronicles

Piccoli Mostri

Più Tardi al Buio

Pumping Iron

Requiem for a Dream

Return of the Living Dead III

Rize

Scambio di Corpi

Secretary

Sette Anni in Tibet

Sex, Lies & Obsession

Silent Witness

So cos’hai fatto

Terra Promessa

The Abduction

The Beat

The Condemned 2

The Dentist

The Dentist 2

The Dresser

The Haunting of Lisa

The Pact

The Perfect Student

Torbido Inganno

Traffic

Traffik

Un amore di testimone

Un lupo mannaro americano a Londra

Un ragazzo alla corte di Re Artù

Underworld

Unstable

Vendetta

Via dall’Incubo

View of Terror

Wagons East

Warlock III: La fine dell’innocenza

Wildflower

Wonderland

Young Guns

È tornata

