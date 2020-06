Starzplay Italia: cos’è, come funziona, streaming, prezzo e catalogo serie tv e film, come scaricarlo

Ormai la sua popolarità è in forte espansione e tantissimi già sanno di cosa si tratta: il fenomeno Starzplay Italia dilaga praticamene ovunque. Ma alcuni si domandano: che cos’è StarzPlay Italia?

StarzPlay Italia è il nuovo servizio streaming. Dal 28 giugno 2019 è approdato Starz Play in Italia, conosciuto anche come STARZPLAY. Consiste in un servizio di video on demand, cioè di streaming, offerto dal network americano via cavo Starz.

Andiamo a vedere il dettaglio circa la sua offerta, le modalità di utilizzo e come funziona il download in streaming di StarzPlay Italia.

Starzplay Italia: cos’è, come si usa, streaming, quanto costa, quali serie tv e film

Starzplay Italia è un network di proprietà dell’emittente Lionsgate nota per successi come Spartacus, Black Sails, Da Vinci’s Demons, Outlander, e ancora altri come Ash vs Evil Dead e di recente pure Power, American Gods e Now Apocalypse.

Ma Starzplay Italia, come funziona?

A StarzPlay è possibile abbonarsi attraverso piattaforme di SVOD: nel caso dell’Italia Starzplay è arrivato come primo “canale” di Apple TV.

aggiornamento ore 2.00

L’applicazione di Apple TV è disponibile nell’App Store e scaricabile sui device Apple: dunque tutti gli iPad, iPhone e Apple TV. Essendo un servizio ad abbonamento interno all’app di Apple TV, Starzplay ad oggi è disponibile solo per gli utenti che possiedono un dispositivo Apple.

Leggi anche: StarzPlay, il catalogo delle serie tv e dei film della piattaforma streaming

All’interno dell’app di Apple TV è quindi consultabile il primo tra questi canali ad abbonamento: StarzPlay Italia inaugura l’offerta italiana degli Apple TV Channels, cioè i canali tematici che riguardano provider di contenuti (film, serie tv, documentari) consultabili tramite Apple TV.

Starzplay Italia: Apple TV, no pubblicità,

StarzPlay Italia è il primo servizio di streaming ad abbonamento tramite Apple TV Channels famoso anche perchè negli Stati Uniti conta su di un’offerta dei migliori network statunitensi tra cui HBO, Showtime, CBS All Access, e anche Cinemax, Epix, Shudder, BritBox Smithsonian e Acorn TV.

Starzplay è senza pubblicità e consente ai suoi abbonati di scaricare gli episodi sui propri device Apple.

aggiornamento ore 7.31

Starzplay Italia: quanto costa e come ci si abbona, prova gratuita, quanto dura

Il costo di Starzplay è di 4,99€ al mese. Per sottoscrivere l’abbonamento a Starzplay si utilizza il proprio account Apple. L’addebito sarà realizzato tramite il metodo di pagamento selezionato e associato per il nostro account Apple.

StarzPlay Italia si rinnova ogni mese automaticamente. Per disdire l’abbonamento basta andare nelle impostazioni almeno un giorno prima della data in cui è previsto il rinnovo (automatico) dell’abbonamento.

Inoltre Starzplay offre agli utenti la possibilità di provare gratuitamente il servizio per 7 giorni, dopo i quali sarà addebitato il primo mese di servizio (se non disdetto in anticipo).

Starzplay App: dove e come scaricarla su Apple Storie e Android

Oltre ad essere disponibile come canale di Apple TV, è finalmente disponibile la app di Starzplay su Apple Store per iOS e Play Store per Android in Italia.

Il catalogo di Starzplay è in costante aggiornamento, con titoli nuovi in arrivo ogni mese. Starzplay è senza pubblicità e consente ai suoi abbonati di scaricare gli episodi completi sui propri device Apple per poterli vedere anche senza ricorrere alla connessione ad Internet.

Il suo arrivo in Italia è in concomitanza con diverse serie esclusive targate Starz che erano ancora inedite: da Castle Rock a Mr. Mercedes passando per The Act, Now Apocalypse, Sweetbitter e Vida. Solo per citarne alcuni.

Potere leggere qui l’elenco di tutti i film e le serie tv della piattaforma.

Aggiornamento ore 10.14