Stasera al Teatro Olimpico di Roma tornano in scena i ragazzi dell’Arte nel Cuore con ‘La Cattedrale’

Hanno lavorato duramente per questo appuntamento romano. Il loro sogno – com’è nella mission dell’Accademia “L’arte nel cuore” diretta da Daniela Alleruzzo, il primo progetto europeo di formazione artistica rivolto a persone diversamente abili e normo-dotate che si occupa della formazione artistica dei ragazzi – è quello di studiare per accrescere le proprie potenzialità. Ed è così che si sono rimboccati le maniche e hanno deciso di raccontare al pubblico una bellissima favola “La cattedrale” ispirata al Gobbo di Notre Dame di Victor Hugo.

‘La Cattedrale, sinossi

Il Gobbo è il soprannome del protagonista Quasimodo, un uomo deforme che trascorre tutta la vita rinchiuso, obbligato dal crudele patrigno a restare solo e senza amici. Il suo aspetto però non corrisponde alla bellezza del suo animo gentile e delicato. Un giorno decide finalmente di ribellarsi, uscire e di partecipare ad una festa di paese dove qui incontra una bellissima zingara Esmeralda, di cui si innamora a prima vista e decide di aiutare. La storia prende una piega diversa: dall’isolamento della “cattedrale” si passa improvvisamente a fughe, nascondigli, alleanze inaspettate che riporteranno la pace in una Parigi da troppo tempo caratterizzata da episodi di discriminazione e violenza.

Un testo ricco di tipologie di personaggi, tutti estremamente diversi tra di loro, che si fanno portatori di messaggi urgenti e cari, come l’abbattimento dei pregiudizi e delle barriere di fronte alla diversità. E’ quello che persegue da anni “L’arte nel cuore” con i suoi ragazzi: “Dove c’è talento, non esistono barriere” recita lo slogan dell’Accademia, unica nel suo genere in Italia e in Europa.

Esmeralda, sorridendo, durante lo spettacolo, legge la mano a Quasimodo e gli dice “Io non vedo nessuna linea del mostro, neanche una traccia. E ora guarda me: credi che io sia malvagia solo perché sono una zingara…?”

La Presidente e fondatrice dell’Accademia, Daniela Alleruzzo: “Si attende solo l’applauso del pubblico con il suo immenso affetto”

“Si vive un momento difficile dopo due anni di pandemia e lo spettro della guerra – ha dichiarato durante le prove dello spettacolo la Presidente e fondatrice dell’Accademia Daniela Alleruzzo – e i ragazzi sono quelli che hanno pagato di più. Loro, però, non si sono mai scoraggiati. Durante la pandemia l’associazione ha organizzato delle lezioni online per non lasciarli soli e motivarli ogni giorno, e da ottobre 2021 finalmente sono tornati tutti in presenza con il desiderio ancora più forte di guardare al futuro. Ora sono pronti per salire su di un palcoscenico. Si attende solo l’applauso del pubblico con il suo immenso affetto“.

La Regia di Laura Garofoli e Gabriele Guarino. Le Coreografie di Francesca Cinanni e Caterina Bonasia. Canto e Musiche di Clara Sorace, Daniele di Paolo e Roberto Panico. Lo spettacolo è prodotto da “L’arte nel cuore” con il patrocinio del Comune di Roma Capitale –Assessorato alla Cultura

Progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese Grazie al contributo di: Poste italiane, Siae, Sisal, Ars Fumi- Studio Zito, Il Fiore del Deserto– Sponsor tecnici: Dimensione Suono Soft e Bardi Edizioni

