Stasera in TV 1 Aprile 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 1 Aprile 2020: programmazione film, serie e programmi da...

Siamo al primo giorno di Aprile, quello di solito dedicato agli scherzi, ma in questi giorni, in queste settimane, in Italia e nel mondo di giocare c’è pochissima voglia.

Divampa, purtroppo coronavirus e anche oggi gli italiani si preparano ad una nuova giornata di quarantena sperando di sapere che finirà presto. Uno dei modi per tenersi aggiornati e distrarsi è passare un’altra serata davanti alla tv. In tal senso, la domanda resta attuale: cosa c’è in prima serata?

Cosa ci aspetta nel piccolo schermo, Cosa vedere in tv oggi 1 Aprile? Qual è il piatto del prime time?

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 1 Aprile in tv?Ecco cosa c’è, questa sera 1 Aprile in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Stasera in TV mercoledì 1 aprile 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera mercoledì 1 Aprile 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,20 Stanotte a Firenze (Documentario)



Su Rai Due, alle 21,20 Maltese Il romanzo del commissario (Miniserie)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Chi l’ha visto? (Attualita’)

Su Canale 5, alle 21,20 Grande Fratello Vip 2020 (Reality)

Su Italia 1, alle 21,20 John Wick – Capitolo 2 (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Fuori dal coro (Rubrica)

Su La 7, alle 21,15 Atlantide (Documentario)

Su Tv8, dalle 20.55 Antonino Chef Academy (Cucina)

Sul Nove, alle 21,25 Matrimonio a quattro mani (Film)