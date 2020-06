Stasera in TV 1 Giugno 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Salutato Maggio, siamo oggi nel primo giorno del cosiddetto primo mese estivo. Giugno è arrivato, e con lui proseguono le attese e le speranze di un ritorno alla vera normalità che il coronavirus ci ha tolto: nell’attesa, abbiamo sempre una certezza. Anche stasera, volendo, possiamo rilassarci (o informarci) attraverso la TV.

cosa c’è in programma, oggi, 1 Giugno 2020 nella prima serata in tv? Anche oggi avremo un doppio scenario, come succede da tempo: da una parte le news sul coronavirus e dall’altra i programmi e film per rilassarci nella prima serata.

Oggi, 1 giugno la tv ci offre ancora una volta molte scelte di programmi e film. Nella serata di oggi 1 giugno dunque cosa ci aspetta in tv? Qual è il piatto del prime time?

Cosa possiamo vedere in prima serata oggi 1 giugno? Ecco cosa c’è, questa sera 1/06/2020 in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 ecco Il giovane Montalbano – La prima indagine (SerieTV). Su Rai 2 ecco Brignano, tutto casa e teatro! (Show). Mentre su Rai 3 ecco Report – Le mascherine del Senato (Inchieste).

Questa sera, su Canale 5, invece ecco Dunkirk (Film) mentre su Italia 1 andrà in onda Emigratis (Show). Infine appuntamento con Quarta repubblica (Approfondimento) invece, su Rete 4.

Infine La 7 trasmetterà Witness-Il testimone (Film)mentre su Tv8 ecco Sette Anime (Film) e su Nove andrà in onda Mr. Magorium e la bottega delle meraviglie (Film)

Stasera in TV lunedì 1 giugno 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera 1 giugno 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,25 Il giovane Montalbano – La prima indagine (SerieTV)

Su Rai Due, alle 21,20 Brignano, tutto casa e teatro! (Show)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Report – Le mascherine del Senato (Inchieste)

Su Canale 5, alle 21,21 Dunkirk (Film)

Su Italia 1, alle 21,20 Emigratis (Show)

Su Rete 4, alle 21,27 Quarta repubblica (Approfondimento)

Su La 7, alle 21,15 Witness-Il testimone (Film)

Su tv8 alle 21.15 Sette Anime (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Mr. Magorium e la bottega delle meraviglie (Film)