Stasera in TV 1 Luglio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Siamo al primo giorno del mese. Ormai siamo a Luglio ma malgrado il grande caldo (qui le previsioni di oggi) e la voglia di mare e di estate, ancora sono tante le persone che passeranno la serata davanti alla televisione.

In tal senso anche oggi la domanda fatidica resta sempre la stessa: cosa c’è oggi in prime time in tv nei canali in chiaro? Cosa ci aspetta nella prima serata del 1 Luglio 2020?

Ecco che cosa possiamo vedere per la prima serata di oggi 1 luglio? Questa sera 1/07/2020 in TV i programmi TV per quanto ai Rai, Mediaset, La7, Nove e Tv8 prevedono questo.

La programmazione tv di stasera 1 luglio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,25 Vasco La tempesta perfetta Modena Park 3 anni dopo (Show)

Su Rai Due, alle 21,05 N.C.I.S. – Stagione 16 Episodio 11 – Cloro nero (Telefilm)



Su Rai Tre, dalle 21,20 Chi l’ha visto? (Attualita’)

Su Canale 5, alle 21,20 Aenne burda La donna del miracolo economico (Film)

Su Italia 1, alle 21,30 Chicago Fire – Stagione 7 Episodio 1 – Sotto controllo (Telefilm)

Su Rete 4, alle 21,27 The italian job (Film)

Su La 7, alle 20,35 Atlantide (Documentario)

Su Tv8 alle 21,30 La dura verita’ (Film)

Sul Nove, alle 20,05 Operazione vacanze (Film)