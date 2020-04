Stasera in TV 10 Aprile 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 10 Aprile 2020: programmazione film, serie e programmi da...

Siamo nella fase cruciale della lotta contro il Covid-19 non si vede ancora via di uscita dall’isolamento ma nel mentre siamo arrivati al Venerdì Santo, e a farci compagnia come sempre c’è la TV.

Anche in questa particolarissima anti-vigilia di Pasqua la televisione proverà a fare il focus sul coronavirus e anche a farci rilassare con film e programmi di grande appeal. Ecco cosa c’è da vedere in tv?

Su Rai 1 c’è Colosseo: Rito della Via Crucis presieduto dal Papa (Evento religioso). Mentre su Rai 2, altra serata con 90 Minuti in Paradiso (Film). Invece su Rai 3 ecco L’albero degli zoccoli (Film)

Questa sera, su Canale 5 la prima serata è fondata su PQuasi amici – Intouchables (Film). Mentre su Italia 1 ecco Samson: La vera storia di Sansone (Film). Invece su Rete 4 ecco Colazione da Tiffany (Film).

Infine, su Tv8 arriva Italia’s Got Talent – Best Of (TalentShow). Invece su Nove ecco Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio (Show). Quanto La 7, invece, Propaganda Live (Approfondimento).

Su Rai Uno, alle 21,20 Colosseo: Rito della Via Crucis presieduto dal Papa (Evento religioso)



Su Rai Due, alle 21,20 90 Minuti in Paradiso (Film)

Su Rai Tre, dalle 21,20 L’albero degli zoccoli (Film)

Su Canale 5, alle 21,20 Quasi amici – Intouchables (Film)

Su Italia 1, alle 21,20 Samson: La vera storia di Sansone (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Colazione da Tiffany (Film)

Su La 7, alle 21,15 Propaganda Live (Approfondimento)

Su Tv8, dalle 20.55 Italia’s Got Talent – Best Of (TalentShow)

Sul Nove, alle 21,25 Fratelli di Crozza – Il meglio di quando si stava meglio (Show)