Stasera in TV 10 Febbraio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Dopo la pirotecnica settimana di Sanremo che, giocoforza e come era pronosticabile non ha solo fatto incetta di ascolti televisivi ma ha anche dominato la scena dal punto di vista dei palinsesti per ben cinque giorni, fino alla finale di Sabato, senza contare le appendici domenicali, siamo pronti a ripartire con una nuova settimana in tv.

Oggi, lunedì 10, cosa fa in TV? Cosa c’è da vedere nella serata del 10 Febbraio? Ecco che ritorna puntuale l’approfondimento con la guida TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e tv8.

Su Rai 1 riparte con la prima tv di L’amica geniale – Il nuovo cognome (Fiction), altro prodotto su cui Viale Mazzini punta moltissimo. Mentre Rai 2, c’è 911 – Stagione 2 Episodio 13 – Lotta o muori (Telefilm). Invece su Rai 3 ecco Presa diretta – Tutti spiati (Attualita’)

Questa sera, su Canale la risposta è il ritorno de Grande Fratello Vip 2020 (Reality). Mentre su Italia 1 ecco Xxx – Il ritorno di Xander Cage (Film). Quanto a Rete 4 invece ritorna l’approfondimento di Quarta repubblica (Approfondimento).

Infine, su tv8 continua la saga di Rocky V (Film) mentre su Nove ecco Little Big Italy – San Diego (TalentShow). Quanto la 7 invece riparte Eden Un pianeta da salvare (Approfondimento).

Stasera in TV lunedì 10 Febbraio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera lunedì 10 gennaio 2020, per tutti i canali in chiaro principali.

Su Rai Uno alle 21,20 L’amica geniale – Il nuovo cognome (Fiction)

Rai Due, alle 21,20 911 – Stagione 2 Episodio 13 – Lotta o muori (Telefilm)

Su Rai Tre dalle 21,20 Presa diretta – Tutti spiati (Attualita’)

Su Canale 5, alle 21,21 Grande Fratello Vip 2020 (Reality)



Italia 1, alle 21,20 Xxx – Il ritorno di Xander Cage (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Quarta repubblica (Approfondimento)

La 7, alle 21,15 Eden Un pianeta da salvare (Approfondimento)

Su Tv8, dalle 21,30 Rocky V (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Little Big Italy – San Diego (TalentShow)