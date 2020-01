Sono serate piene di enfasi, quelle che si stanno vivendo davanti al piccolo schermo. Dopo il debutto de La Pupa e il Secchione, de Il Grande Fratello Vip con Pupo e Wanda Nara e il grande ritorno di Don Matteo ieri su Rai 1, siamo già lanciati verso quello che potremo vedere in tv questa sera.

Come sempre, infatti, tutte le mattine, già ci chiediamo: cosa vedremo stasera in tv? Cosa c’è oggi in TV? Cosa scegliere da vedere stasera, 10 gennaio 2020, comodamente sui nostri divani, per quanto concerne i canali in chiaro?

Ecco la Guida TV per venerdì 10 gennaio 2020 quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e tv8.

Stasera in TV 10 gennaio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera venerdì 10 gennaio 2020, per tutti i principali canali in chiaro e non solo. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno alle 21,25 Il Cantante Mascherato (TalentShow)

Rai Due, alle 21,25 N.C.I.S. Los Angeles – Stagione 11 Episodio 1 – Nelle mani del destino (Telefilm)

Su Rai Tre dalle 21,20 Io sono tempesta (Film)

Su Canale 5, alle 21,20 Grande Fratello Vip 2020 (Reality)

Italia 1, alle 21,20 Harry Potter e la pietra filosofale (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Quarto grado (Inchieste)

La 7, alle 21,15, Propaganda Live (Approfondimento)

Su Tv8, dalle 21,30 MasterChef Italia (TalentShow)

Sul Nove, alle 21,25 I migliori Fratelli di Crozza (Show)