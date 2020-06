Stasera in tv 10 Giugno 2020, Tu sì que vales su Canale5 e Ocean’s eleven su rete4

Stasera in tv 10 Giugno 2020, Tu sì que vales su Canale5...

Cosa c’è oggi in tv? Una delle domande più tipiche di tutti i giorni, ovviamente riferita in gran parte dei casi alla prima serata o prime time che dir si voglia. In particolare, questo è l’elenco della programmazione odierna della prima serata del 10 Giugno 2020.

Nello specifico, cosa c’è da vedere in prime time su Canale5 e Rete4?

Canale5, ore 21.40: Tu si que Vales

Su Canale5 si decide di rilanciare l’ultima edizione di Tu si que Vales, il talent show che vede partecipare numerosi performer da tutto il mondo per ottenere l’ok dei giudici.

Come noto questa stagione vi è stata l’aggiunta di Sabrina Ferilli, rappresentante della giuria popolare, a cui si aggiunge il poker d’assi Maria De Filippi, Gerry Scotti, Teo Mammuccari e Rudy Zerbi.

Tra ironia, serietà, scherzi e professionalità, ecco tanti performer coi fiocchi, gag interessanti e da performance bizzarre. Per la terza edizione di fila alla conduzione dello show il trio Belen Rodriguez, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.

Rete4, ore 21.25: Ocean’s eleven – Fate il vostro gioco

In prime time su rete4 ilFilm di Steven Soderbergh del 2001, con George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, tra gli altri.

Di che parla? Semplice. Dopo aver passato alcuni anni in una prigione del New Jersey, Daniel “Danny” Ocean riacquista la libertà e organizza un piano che pare impossibile: svaligiare il caveau del Bellagio, in cui confluiscono gli incassi di tre casinò di Las Vegas.

Insieme ai soldi – 160 milioni di dollari – Danny vuole anche accaparrarsi ai danni di Harry, proprietario di tre sale da gioco, la sua ex moglie Tess. Per realizzare tutto, Danny ha bisogno di alcuni professionisti e li trova in Dusty, abile nel gioco delle carte; Linus, borseggiatore; Ruben, che conosce i sistemi di sicurezza del caveau e ancora Roscoe, esperto in esplosivi, i fratelli Malloy, Virgil e Turk, esperti di elettronica e Yen, contorsionista e acrobata.