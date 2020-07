Stasera in TV 10 Luglio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 10 Luglio 2020: che cosa c’è da vedere in prima serata, e quali sono le programmazioni dei film, serie e i principali programmi da vedere oggi? Nel pieno di una frenetica corsa all’ultimo punto di share per accaparrarsi sempre nuove branchie di pubblico, ogni sera, i canali in chiaro si mettono in competizione con palinsesti e prodotti tv diversi in prima serata che di fatto è e resta il punto chiave dell’intero quadro degli ascolti tv.

Su questo fronte, una scelta può determinare un aumento o meno a dei dati di auditel. Questi per esempio sono quelli di ieri. Nel frattempo, andiamo a vedere cosa ci offre oggi la televisione. Checosa c’è in prime time in tv nei canali in chiaro? Cosa ci aspetta nella prima serata del giorno 10 Luglio 2020?

Ecco che cosa possiamo vedere per la prima serata di oggi 9 luglio? Questa sera 10/07/2020 in TV i programmi TV per quanto ai Rai, Mediaset, La7, Nove e Tv8 prevedono quest’oggi.

Stasera in TV venerdì 10 Luglio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Su Rai1 andrà in onda I migliori anni (Show) una sorte di remake, un rimontaggio di diverse puntate del celebre talk show di Carlo Conti che con il suo consueto e apprezzato stile racconta il nostro passato tramite ricordi, suggestioni e amarcord. Mentre su Rai2 ecco Scatti di follia (Film), la storia di una fotografa di moda psicopatica che trasforma uno studente impacciato e in un modello, con però altri propositi alle spalle. Quanto a Rai3, l’appuntamento è con La Grande Storia – Quasi Amici (Documentario), che in questa puntata si concentra sui rapporti tra Mussolini e Hitler, con l’analisi dei loro incontri in progressione del tempo, di ciò che pensavo di l’un l’altro e della loro alleanza.

Su Canale5 invece in prima serata ecco Manifest – Stagione 2 Episodio 1 – Allacciate le cinture (Telefilm) che racconta della famiglia Stone coinvolta in una sparatoria e dei passeggeri del Volo 828 che sono misteriosamente scomparsi. Nel mentre su Italia1 ecco La fidanzata di papa’ (Film), commedia in classico stile italiano con cast variegato e l’analisi di uno spaccato sociale molto popolare in queste decadi, con la solita ironia dei film di genere. Su Rete4 l’appuntamento è con Stasera Italia (Attualita’), che si concentra sull’attualità di queste ore tra politica, economia e emergenza coronavirus, con un occhio al Decreto rilancio e al turismo.

Infine su la7 ecco Pronti a morire (Film) mentre su Tv8 ecco Italia’s Got Talent – Best Of (TalentShow). E su Nove andrà in onda I migliori Fratelli di Crozza (Show).

Stasera in TV venerdì 10 luglio 2020: il quadro completo dei programmi di oggi

La programmazione tv di stasera 10 luglio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Nove e Tv8.

