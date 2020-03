Stasera in TV 10 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Con una prima serata, ieri, dominata dalla improvvisa conferenza stampa del premier Conte circa i nuovi provvedimenti sulla prevenzione della diffusione del coronavirus ecco che la televisione si sta mostrando come uno dei più efficaci strumenti, sera dopo sera, di informazione e chiarimenti.

Non può, e non deve però al contempo mancare il momento del relax, dello svago, della distrazione. Sono giorni tesi, e magari passare una prima serata senza troppi pensieri può aiutare gli animi in questi giorni di mesta quarantena.

In questo senso oggi martedì 10 marzo, cosa vedremo in tv? Ecco cosa c’è, questa sera 9 Marzo in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 c’è la prima tv de Tutto il giorno davanti (Film) mentre su Rai 2, altra serata con una puntata di Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente (Reality). Invece su Rai 3 ancora informazione con cartabianca (Approfondimento).

Questa sera, su Canale 5 la prima serata è contraddistinta dalla partita Calcio – Champions League – Valencia Vs Atalanta (Sport). Mentre su Italia 1 ecco il cult film del trio Aldo, Giovanni e Giacomo con Tu la conosci Claudia (Film). Invece su Rete 4 ancora approfondimento con Fuori dal coro (Rubrica).

Infine, su Tv8 arriva il film Romanzo a Mitford (Film). Invece su Nove ecco Hercules – Il guerriero (Film). Quanto La 7, invece, Di Martedi’ (Attualita’).

Stasera in TV martedì 10 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera martedì 10 marzo 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,20 Tutto il giorno davanti (Film)

Su Rai Due, alle 21,20 Pechino Express Le Stagioni dell’Oriente (Reality)

Su Rai Tre, dalle 21,20 cartabianca (Approfondimento)

Su Canale 5, alle 21,20 Calcio – Champions League – Valencia Vs Atalanta (Sport)

Su Italia 1, alle 21,20 Tu la conosci Claudia (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Fuori dal coro (Rubrica)

Su La 7, alle 21,15 Di Martedi’ (Attualita’).

Su Tv8, dalle 20.55 Romanzo a Mitford (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Hercules – Il guerriero (Film)