Stasera in TV 11 Luglio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Su Rai Uno, alle 21,25 Una voce per Padre Pio XXI Edizione (Evento)

Su Rai Due, alle 21,05 Tutti i sospetti su mia madre (Film)

Su Rai Tre, dalle 21,20 La Grande Storia – Quasi Amici (Documentario)

Su Canale 5, alle 21,20 Ciao Darwin 7 – La resurrezione (Show)

Su Italia 1, alle 21,30 Mrs. Doubtfire Mammo per sempre (Film)

Su Rete 4, alle 21,27 Una vita – Stagione 16 Episodio 42 (Soap)



Su La 7, alle 20,35 Un marito per Cinzia (Film)

Su Tv8 alle 21,30 Casino’ (Film)

Sul Nove, alle 20,05 Il caso Vannini (Inchieste)