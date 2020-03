Stasera in TV 11 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

I provvedimenti del governo Conte voluti per limitare la diffusione del coronavirus hanno ieri prodotto i primi effetti, con città deserte, luoghi pubblici chiusi e gli italiani pronti a restare a casa. E che cosa c’è di meglio che guardare la televisione quando si resta in casa?

Del resto, sera dopo sera, tra informazione e chiarimenti la TV aiuta a vederci chiaro. Ma che cosa ci sarà oggi da vedere in prima serata? Cosa possono gustarsi gli italiani in quarantena?

In questo senso oggi mercoledì 11 marzo, cosa vedremo in tv? Ecco cosa c’è, questa sera 11 Marzo in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 c’è la prima tv de Ricchi di fantasia (Film) mentre su Rai 2, altra serata di prima tv con The Good Doctor – Stagione 3 Episodio 7 – Il coraggio di Charlie (Telefilm). Invece su Rai 3 ancora informazione con Chi l’ha visto? (Attualita’).

Questa sera, su Canale 5 la prima serata è contraddistinta da Grande Fratello Vip 2020 (Reality). Mentre su Italia 1 ecco il film Sopravvissuto – The Martian (Film). Invece su Rete 4 ancora approfondimento con Stasera Italia Speciale – Corona Virus (Attualita’).

Infine, su Tv8 arriva il reality Antonino Chef Academy (Cucina). Invece su Nove ecco L’assedio (TalkShow). Quanto La 7, invece, Atlantide (Documentario).

Stasera in TV mercoledì 11 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Su Rai Uno, alle 21,20 Ricchi di fantasia (Film)

Su Rai Due, alle 21,20 The Good Doctor – Stagione 3 Episodio 7 – Il coraggio di Charlie (Telefilm)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Chi l’ha visto? (Attualita’).

Su Canale 5, alle 21,20 Grande Fratello Vip 2020 (Reality)

Su Italia 1, alle 21,20 Sopravvissuto – The Martian (Film).

Su Rete 4, alle 21,20 Stasera Italia Speciale – Corona Virus (Attualita’)

Su La 7, alle 21,15 Atlantide (Documentario).

Su Tv8, dalle 20.55 Antonino Chef Academy (Cucina)

Sul Nove, alle 21,25 L’assedio (TalkShow)