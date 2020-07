Stasera in TV 12 Luglio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 12 Luglio 2020: che cosa c’è da vedere in prima serata, e quali sono le programmazioni dei film, serie e i principali programmi da vedere quest’oggi? Nella classica serata della domenica cosa c’è da gustarci in prime time in tv nei canali in chiaro? Cosa possiamo vedere nella prima serata del giorno 12 Luglio 2020?

Stasera in TV domenica 12 Luglio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Su Rai Uno, alle 21,25 on dirlo al mio capo – Stagione 1 Episodio 11 – Occhio per occhio, cuore per cuore (Fiction)

Su Rai Due, alle 21,05 Novantesimo Minuto (Rubrica)

Su Rai Tre, dalle 21,20 La spia russa (Film)

Su Canale 5, alle 21,20 Rosy Abate – Stagione 2 Episodio 2 (Miniserie)

Su Italia 1, alle 21,30 Tower Heist: colpo ad alto livello (Film)

Su Rete 4, alle 21,27 Freedom oltre il confine (Show)



Su La 7, alle 20,35 Tut Il destino di un Faraone (SerieTV)

Su Tv8 alle 21,30 Gomorra la serie – Stagione 1 Episodio 7 – Imma contro tutti (Telefilm)

Sul Nove, alle 20,05 Cambio moglie (Reality)