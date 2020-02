Stasera in TV 13 Febbraio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Tra calcio, commedie romantiche, indagini e approfondimenti politici e l’irriverenza della Iene, ecco un’altra serata in tv da gustarci appieno. Cosa c’è in ballo tra i palinsesti? Cosa fa in TV?

Ecco cosa vedere nella serata del 13 Febbraio con tutte le specifiche sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e tv8.

Su Rai 1 riparte con il match di Calcio – Coppa Italia – Milan Vs Juventus (Sport), che segue la sfida di ieri sera quella tra Inter e Napoli, vinta dai ragazzi di Gattuso.

Mentre Rai 2, c’è il romanticismo di Love is all you need (Film) che promette emozioni e scintille. Invece su Rai 3 ecco Skianto Sanremo 67 (Show), un vero one man show.

Questa sera, su Canale la prima serata è dominata da Brad Pitt con Allied – Un’ombra nascosta (Film). Mentre su Italia 1 ecco un’altra serata con Le Iene Show (Show). Quanto a Rete 4 invece ritorna Dritto e rovescio (Approfondimento).

Infine, su tv8 ecco Maschi contro femmine (Film) mentre su Nove c’è Virus – Killer invisibili (Documentario). Quanto la 7 invece riparte Atlantide (Documentario)

La programmazione tv di stasera giovedì 13 gennaio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno alle 21,20 Calcio – Coppa Italia – Milan Vs Juventus (Sport)

Rai Due, alle 21,20 Love is all you need (Film)

Su Rai Tre dalle 21,20 Skianto Sanremo 67 (Show)

Su Canale 5, alle 21,21 Allied – Un’ombra nascosta (Film)



Italia 1, alle 21,20 Le Iene Show (Show)

Su Rete 4, alle 21,20 Dritto e rovescio (Approfondimento)

La 7, alle 21,15 Piazzapulita (Attualita’)

Su Tv8, dalle 21,30 Maschi contro femmine (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Virus – Killer invisibili (Documentario)