Stasera in TV 13 Luglio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 13 Luglio 2020: ancora un’altra serata di questo Luglio infuocato e pieno di attese, da parte di tutti gli italiani, verso una estate da vivere con enfasi e auspici, ma nel contempo anche con un appuntamento fisso, quello con la prima serata in TV sera dopo sera. E anche questa sera non farà eccezione.

Infatti che cosa c’è da vedere in prima serata, e quali sono le programmazioni dei film, serie e i principali programmi da vedere quest’oggi? La curiosità è tanta. Nella classica serata del lunedì cosa c’è da gustarci in prime time in tv nei canali in chiaro? Cosa possiamo vedere nella prima serata del giorno 13 Luglio 2020?

Ecco che cosa è in programma per la prima serata di oggi 13 luglio? Questa sera 13/07/2020 in TV i programmi TV per quanto ai Rai, Mediaset, La7, Nove e Tv8 prevedono quest’oggi.

Stasera in TV lunedì 13 Luglio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Su Rai1 andrà in onda Il giovane Montalbano – L’uomo che andava appresso ai funerali (SerieTV), un nuovo appuntamento con la storia che, naturalmente, come noto, ricalca il successo di Montalbano, la serie con Zingaretti che è ripresa dai racconti di Camilleri, e in questo caso riguardano però le vicende del giovane commissario, nei suoi inizi di carriera. Mentre su Rai2 riecco Made in Sud 2020 (Show), un nuovo appuntamento con il programma cult nel quale la comicità partenopea viene messa in scena da un pool di comici confermati e nuovi uno dietro l’altro, tra schetch e tormentoni. Quanto a Rai3, l’appuntamento è con Il Colpevole 2018 (Film), una pellicola nella quale il protagonista, dopo un errore di troppo, viene delegato a rispondere ai numeri di emergenza, a cui prenderà il via una piega del tutto nuova della sua carriera.

Su Canale5 invece in prima serata ecco Appuntamento con l’amore (Film), una brillante commedia, ambientata in quel di Los Angeles, all’interno della quale nel giorno di San Valentino ai protagonisti ne capitano davvero di tutti i colori. Nel mentre su Italia1 ecco 47 Ronin (Film), con Keanu Reeves che interpreta un emerginato che sceglie di unirsi, appunto, alla ribellione dei 47 Ronin. Che cosa succederà? Su Rete4 l’appuntamento è con Quarta repubblica (Approfondimento), una nuova puntata con Nicola Porro che indaga tra i problemi attuali del nostro paese, tra la pandemia da coronavirus e la crisi economica che ne è derivata, ma anche i casi sulla magistratura e sull’attualità e la cronaca.

Infine su la7 ecco Eden Un pianeta da salvare (Approfondimento) mentre su Tv8 ecco Premonition (Film). E su Nove andrà in onda Mani di fata (Film).

