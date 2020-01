Stasera in TV, 14 gennaio, La Pupa e il Secchione e Viceversa, anticipazioni seconda puntata

Torna stasera tv nella serata del 14 gennaio 2020 l’atteso show de La Pupa e il Secchione e Viceversa, e siamo tutti in attesa di scoprire cosa succederà. Si tratta del secondo appuntamento dopo l’importante debutto del format di casa Mediaset che ha fatto davvero bene a livello di ascolti.

Quali sono le possibili anticipazioni circa la seconda puntata? Cosa possiamo sapere circa ciò che succederà nella puntata del 14 Gennaio? Eccoci pronti con una nuova scheda di approfondimento su quel che accadrà questa sera su Italia1. Siete pronti?

Stasera in TV, 14 gennaio, La Pupa e il Secchione e Viceversa: cosa succede su Italia 1

Martedì 14 gennaio alle 21:25 su Italia 1 ecco dunque il secondo appuntamento con “La Pupa e il Secchione e Viceversa”. Il programma, che andrà contemporaneamente in onda in streaming su Mediaset Play, ricalca gli entusiasmi, il successo e le novità dell’edizione appena partita che prendono il via proprio dalla base, con il nuovo onduttore, Paolo Ruffini, affiancato da Francesca Cipriani. Cosa accadrà?

In primi, tra gli ospiti del secondo appuntamento ci sarà l’esuberante Giorgio Mastrota, ma anche due figure importanti come Michele Mirabella e Alessandra Mussolini.

La puntata si dovrebbe aprire con “Il Ripensamento”: ovvero si tratta di cambi nella struttura delle coppie in gioco che causeranno tensione, strappi e pianti. Ma quali le sfide messe in cantiere per questa puntata?

Ecco la “Prova Materassi”, in cui i concorrenti dovranno improvvisarsi venditori di materassi in una televendita e verranno sottoposti al giudizio dell’esperto, ovvero Giorgio Mastrota. Poi arriva la “Prova Anatomia”, il cui giudice sarà Michele Mirabella.

Che altro? Ebbene, eccoci con l’attesa “Prova Burlesque”, che sottoporrà pupe e pupi, con il supporto dell’attrice e ballerina Aurora Staltieri, in una sfida di burlesque. A concludere, la prova del “Bagno di cultura”, con Alessandra Mussolini come giudice.

Che cosa è prevedibile nella seconda puntata, dopo la prima eliminazione della scorsa? Chi perderà in questo nuovo appuntamento?

Stasera in TV, 14 gennaio, La Pupa e il Secchione e Viceversa: Adoro, il format collaterale. Cos’è e chi lo conduce

Per dare una sorta di anteprima, ecco l’arrivo di Adoro!, il format esclusivo di Mediaset Play in cui Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, con un folto gruppo di ospiti, si spenderanno in dibattiti e commenti circa i migliori momenti de La pupa e il secchione e viceversa.

Il talk show andrà in onda 30 minuti prima dell’inizio de La Pupa e il Secchione e viceversa. L’appuntamento, però, dov’è? Dove andrà in onda? Ebbene, accadrà in streaming sulla piattaforma Mediaset Play e sui suoi canali YouTube e Facebook. Qui, il video promozionale del programma.

Certo, il nuovo format farà da traino beneficiando a sua volta dell’ottimo boom di consensi della prima puntata da La Pupa e il Secchione e Viceversa che ha ottenuto più di 2,5 milioni di telespettatori.

La Pupa e il Secchione e Viceversa: regolamento, come funziona, cosa succede nel programma

La Pupa e il Secchione e Viceversa come abbiamo già visto mette in campo pupe, secchioni, secchione e pupi. Ecco perchè quest’anno si chiama anche ‘viceversa’. Dopo la formazione delle coppie della giornata, di fatto il senso del programma è il medesimo del passato. Ovvero?

Uomini non esattamente bellissimi ma molto colti giocano in coppia con donne dal fisico stupendo per convivere insieme e mettersi in gioco con sfide che mettono in tandem bellezza e intelligenza: la novità è nel “viceversa”: appunto, ci saranno due secchione con due pupi.

Nella precedente puntata c’è stata l’eliminazione di una coppia, quella di Giovanni Boni (lo Studente) e Martina Fusco (modela, 18 anni di Napoli). Ecco dunque le sette coppie rimaste in gara:

Massa – Marina (sviluppatore di videogiochi – ballerina, 26 anni di Palmi Reggio Calabria)

De Benedetti – Carlotta ( latinista – modella, 24 anni di Roma)

Mazzoni – Angelica ( ricercatore medico – fotomodella 27 anni di Roma)

Santagati – Martina D. (maestro di scacchi – ragazza immagine, 24 anni di Roma )

De Lauretis – Stella (il più intelligente d’Italia nel 2018 – influncer, 27 anni di Mestre)

Genna – Mariano (professoressa di matematica – influencer)

Scalzi – Stefano (filologa – stripper)



La Pupa e il Secchione e Viceversa: Anticipazioni

