Stasera in TV 14 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Un nuovo Sabato, un nuovo weekend, ma diverso dagli altri: siamo nei giorni coronavirus e tutti, in casa, salvo casi eccezionali, possiamo goderci affetti e prenderci cura l’un l’altro, sperando che l’emergenza passi. Quanto al relax e al godimento del tempo libero, ecco che come sempre spunta la televisione.

La tv continua a informarci e a farci distrarre. Per questo è sempre più dilagante, nelle nostre case l’abitudine di vedere tv. Ecco che la domanda resta sempre la stessa: anche oggi, cosa possiamo vedere in prima serata? In questo senso oggi sabato 14 marzo, cosa vedremo in tv?

Ecco cosa c’è, questa sera 14 Marzo in TV. Ecco le info sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e Tv8.

Su Rai 1 c’è una scelta di puntare su Soliti Ignoti – Il Ritorno (Gioco), mentre su Rai 2, altra serata con N.C.I.S. – Stagione 17 Episodio 5 – Un brutto risveglio (Telefilm). Invece su Rai 3 ancora informazione con Sapiens Un solo pianeta (Approfondimento)

Questa sera, su Canale 5 la prima serata è basata da una nuova puntata di C’e’ posta per te (Show). Mentre su Italia 1 ecco Kung Fu Panda 3 (Film). Invece su Rete 4 ancora approfondimento con Stasera Italia Weekend (Attualita’), che fa di Rete 4 il principale canale Mediaset per una continua informazione.

Infine, su Tv8 arriva Agente 007 – Si vive solo due volte (Film). Invece su Nove ecco Clandestino – Sacra Corona Unita (Inchieste). Quanto La 7, invece, Atlantide (Documentario)

Stasera in TV sabato 14 Marzo 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

La programmazione tv di stasera sabato 14 marzo 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno, alle 21,20 Soliti Ignoti – Il Ritorno (Gioco)

Su Rai Due, alle 21,20 N.C.I.S. – Stagione 17 Episodio 5 – Un brutto risveglio (Telefilm)

Su Rai Tre, dalle 21,20 Sapiens Un solo pianeta (Approfondimento)

Su Canale 5, alle 21,20 C’e’ posta per te (Show)

Su Italia 1, alle 21,20 Kung Fu Panda 3 (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Stasera Italia Weekend (Attualita’)

Su La 7, alle 21,15 Atlantide (Documentario)

Su Tv8, dalle 20.55 Agente 007 – Si vive solo due volte (Film)

Sul Nove, alle 21,25 Clandestino – Sacra Corona Unita (Inchieste)