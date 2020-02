Stasera in TV 15 Febbraio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Dopo la sera di San Valentino e le emozioni che nel piccolo schermo ne abbiamo ricavato, eccoci ancora pronti per un’altra sera a metterci davanti alla tv per scoprire cosa ci offrono i vari canali. Cosa c’è nei canali per questa sera in tv?

Ecco cosa dicono palinsesti nella serata del 15 Febbraio con tutte le specifiche sui programmi TV per quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e tv8.

Su Rai 1 si sceglie lo speciale di Una Storia da Cantare I cantautori a Sanremo (Musica) con Enrico Ruggeri, un viaggio nella musica denso di grandi firme del panorama delle sette note.

Mentre Rai 2, c’è la prima tv di N.C.I.S. – Stagione 17 Episodio 1 – Fuori dal buio (Telefilm) che promette emozioni. Invece su Rai 3 ecco Sapiens Un solo pianeta (Approfondimento), per restare informati con Mario Tozzi.

Questa sera, su Canale la prima serata è contraddistinta da C’e’ posta per te (Show). Mentre su Italia 1 ecco le emozioni per tutte le età di Cattivissimo me 2 (Film). Quanto a Rete 4 invece ecco il cult film Non c’e’ due senza quattro (Film).

Infine, su tv8 la prima tv di Agente 007 – Licenza di uccidere (Film) mentre su Nove c’è The Rock (Film). Quanto la 7 invece troviamo World Trade Center (Film)

Stasera in TV sabato 15 Febbraio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

