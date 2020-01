Stasera in TV 15 gennaio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Cosa vedere oggi in TV? Una delle domande più frequenti che gli italiani si pongono tutti i giorni al mattino ritorna come di consueto in auge tra i primi caffè, le colazioni e gli incontri tra i corridoi degli uffici, o a scuola o per le strade. Fa freddo, e l’inverno bussa forte fuori le porte e le serate italiane, di questi tempi, sono particolarmente trascorse dietro gli schermi.

Ecco dunque che i duelli in prima serata, le sfide e i programmi al debutto diventano focali per i dopo-cena degli italiani. In questi giorni, in Tv, si sono visti parecchi esordi fortunati: quello de La Pupa e il Secchione, che tra l’altro è tornato ieri sera con ottimi esiti a livello di ascolti, il ritorno con tante polemiche de Il Grande Fratello Vip con Pupo e Wanda Nara e ad esempio quello di alcune fiction storiche e amate come Don Matteo su Rai 1, co l’esordio assoluto de Il cantante mascherato, con la Carlucci.

E questa sera? Cosa c’è da aspettarsi infatti stasera in tv? Cosa vedremo stasera in tv in prima serata oggi 15 gennaio 2020?Riproponiamo la Guida TV per mercoledì 15 gennaio 2020 quanto ai programmi Rai, Mediaset, La 7, Nove e tv8.

Su Rai 1 in prima serata c’è il grande calcio: Coppa Italia – Juventus Vs Udinese (Sport)

Su Rai 2, invece, L’amica geniale – Le metamorfosi (Fiction), che in questa puntata parla di come il rione passi nelle mani dei Solara. Invece su Rai 3 si ripropone Chi l’ha visto? (Attualita’), il rinomato e storico appuntamento con le inchieste e le ricerche di persone sparite, scomparse o scappate.

Questa sera, su Canale 5, riecco il Grande Fratello Vip 2020 (Reality), con una nuova puntata carica di pathos dopo l’espulsione di Salvo e le polemiche a tutto tondo dei giorni scorsi.

Su Italia 1 invece c’è Transformers 4 – L’era dell’estinzione (Film), quarto appuntamento con la saga dei robot in trasformazione che hanno accompagnato in diversa forma numerose generazioni. Quanto a Rete 4, un grande cast accompagna lo spettatore all’interno di Inside man (Film).

Infine, su tv8 in prima tv ritorna Italia’s Got Talent – Audizioni (TalentShow), mentre su Nove ecco Sei giorni sette notti (Film), con Harrison Ford. Quanto la 7 arriva Atlantide – Speciale Costa Concordia (Documentario).

La programmazione tv di stasera mercoledì 15 gennaio 2020, per tutti i principali canali in chiaro e non solo. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La7, Sky, Cielo, Nove e Tv8.

Su Rai Uno alle 20,30 Coppa Italia – Juventus Vs Udinese (Sport)

Rai Due, alle 21,25 L’amica geniale – Le metamorfosi (Fiction)

Su Rai Tre dalle 21,20 Chi l’ha visto? (Attualita’)

Su Canale 5, alle 21,20 Grande Fratello Vip 2020 (Reality)



Italia 1, alle 21,20 Transformers 4 – L’era dell’estinzione (Film)

Su Rete 4, alle 21,20 Inside man (Film)

La 7, alle 21,15, Atlantide – Speciale Costa Concordia (Documentario)

Su Tv8, dalle 21,30 Italia’s Got Talent – Audizioni (TalentShow)

Sul Nove, alle 21,25 Sei giorni sette notti (Film)