Stasera in TV 15 Luglio 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 15 Luglio 2020:

La curiosità è tanta. Nella classica serata del mercoledì cosa c’è da gustarci in prime time in tv nei canali in chiaro? Cosa possiamo vedere nella prima serata del giorno 15 Luglio 2020?

Ecco che cosa è in programma per la prima serata di oggi 15 luglio? Questa sera 15/07/2020 in TV i programmi TV per quanto ai Rai, Mediaset, La7, Nove e Tv8 prevedono quest’oggi.

Stasera in TV mercoledì 15 Luglio 2020: programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Su Rai1 andrà in onda SuperQuark (Documentario), un nuovo appuntamento con la cultura e la divulgazione targata Rai tramite l’autorevole presenza di Piero Angela. Mentre su Rai2 riecco N.C.I.S. – Stagione 16 Episodio 13 – La regola dieci (Telefilm), un nuovo appuntamento con la serie cult per tanti ammiratori e fan del genere, da tempo presenza clou nel palinsesto di rai2. Quanto a Rai3, l’appuntamento è con Chi l’ha visto? (Attualita’), altro passaggio stagionale della storica e molto apprezzata trasmissione su sparizioni, ritrovamenti e misteri.

Su Canale5 invece in prima serata ecco Come sorelle – Stagione 1 Episodio 2 (Fiction), con dunque il secondo appuntamento della prima stagione del nuovo prodotto su cui la rete ammiraglia Mediaset ha inteso puntare in questo periodo. Nel mentre su Italia1 ecco Chicago Fire – Stagione 7 Episodio 6 – Tutte le prove (Telefilm), ennesimo episodio di un prodotto, sempre in prima tv, sul quale invece Italia1 ha investito molti auspici. Su Rete4 l’appuntamento è con Firewall Accesso negato (Film), pellicola molto nota con il celebre attore Harrison Ford in un nuovo lavoro carico di adrenalina e pathos.

Infine su la7 ecco Un povero ricco (Film) mentre su Tv8 ecco Dear John (Film). E su Nove andrà in onda Sahara (Film).

Stasera in TV mercoledì 15 luglio 2020: il quadro completo dei programmi di oggi

La programmazione tv di stasera 15 luglio 2020, per tutti i canali in chiaro principali. Ecco il palinsesto di oggi per le reti Rai, Mediaset e tutti gli altri canali tra La 7, Sky, Nove e Tv8.

