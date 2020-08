Stasera in TV 16 Agosto 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi

Stasera in TV 16 agosto 2020: che cosa vedremo quest’oggi in prima serata in TV nella serata post ferragosto? Quali sono le proposte della TV nazionale oggi 16/08/20? Quali sono i programmi in prima serata, e quali i film, le serie e i principali format pronti a sfidarsi tra di loro. Cosa c’è da assistere nella prima serata del giorno 16 Agosto 2020?

Su Rai Uno, alle 21,23 Non dirlo al mio capo – Stagione 2 Episodio 9 – Da grande (Fiction)

Su Rai Due, alle 21,05 Hawaii Five-O – Stagione 10 Episodio 1 – Indagine congiunta (Telefilm)



Su Rai Tre, dalle 21,20 Black Butterfly (Film)



Su Canale 5 dalle 21,25 Il consiglio dei papa’ – Stagione 1 Episodio 1 – Il consiglio dei papa’ (Telefilm)

Su Italia 1, alle 21,30 R.i.p.d. – Poliziotti dall’aldila’ (Film

Su Rete 4, alle 21,27 Una serata bella per te Mogol (Musicale)



Su La 7, alle 20,35 Tut Il destino di un Faraone (SerieTV)

Su Tv8 alle 21,30 Calcio – Europa League – Semifinale (Sport)

Su Nove alle 21,13 Pane, amore e… (Film)